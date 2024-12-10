Путін та його оточення намагається підготувати росіян до можливого закінчення війни, – Коваленко

Лунають різні думки щодо того, чи дійсно готова Росія піти на закінчення війни в Україні. Але певний рух в цьому напрямку можна зафіксувати.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що ситуація тут досить непроста. Є кілька сценаріїв, як Росія буде все обґрунтовувати, якщо таки піде на завершення війни в Україні.

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Чи піде Росія на закінчення війни

Як наголосив Коваленко, видно, що Путін та його оточення намагаються підготувати росіян до завершення війни. Вже були різні повідомлення, що Кремль вчить чиновників, як говорити про закінчення війни. Вони намагатимуться переконати росіян, що насправді перемогли у війні. Всі ці тези стосуватимуться так званої "спокійної більшості".

Попри це, є й інша перехоплена інформація. Усі деталі недоречно повідомляти. Вона стосується більше російських "ультрапатріотів".

Є певна інформація щодо тез для російських воєнкорів. Вони повинні розповідати, що "війна пройшла значно краще, ніж могло бути. Зараз не витягнули, але треба готуватися до так званого реваншу. От зараз підготуємося – і через кілька років спробуємо знову вирішити всі завдання",

– зауважив Коваленко.

Додамо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що російського диктатора Путіна реально примусити до миру. Це можливо зробити лише тоді, коли наша держава буде в сильній позиції. А для цього треба більші пакети військової допомоги, далекобійну зброю тощо.