Брінк назвала людину, у якої є "ключ" до вирішення війни в Україні

Росіяни, якби хотіли, то могли б завершити війну прямо сьогодні. Все, що їм потрібно зробити, це вивести війська з України. Однак справжнє вирішення війни є у Володимира Зеленського.

Завершення війни пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала в інтерв'ю 24 каналу. Більше – читайте далі.

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Як можна закінчити війну в Україні

Як і коли завершиться війна – залежатиме від президента Зеленського. Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться,

– сказала Брінк.

Вона наголосила, що США та країни G7 підтримують мирний план Володимира Зеленського, який складається з 10 пунктів. Саме цей план потенційно міг би завершити війну в Україні.

Зараз добре видно, що росіяни не мають наміру припиняти війну. Вони обстрілюють цивільну інфраструктуру, щоб позбавити українців тепла й світла. Це – точно не мир. Тож США вірять у той мир, який запропонував український лідер.

Дивіться інтерв'ю з Бріджит Брінк: відео

Деталі про мирний план Зеленського

15 листопада Зеленський виступив на саміті G20 і презентував свою формулу миру. Політик назвав 10 пунктів, які є важливими для України:

Радіаційна та ядерна безпеки; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

При цьому Зеленський наголосив, що про завершення війни можна буде говорити не тоді, коли Росія виведе свої війська до кордонів 1991 року, а й виплатить нашій державі всі компенсації завданих збитків. Ніяких поступок для Кремля не буде.