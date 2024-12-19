Чи може Трамп визнати окуповані території України російськими: республіканець чітко відповів

Дональд Трамп, ймовірно, має на меті якомога швидше завершити війну, яку Росія розпочала на території України. Проте поки невідомо, на яких умовах новообраний президент США планує це зробити. Є побоювання, що він готовий пожертвувати територіями України.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп ніколи не говорив, що признає окуповані території України російськими. Він часто під час своїх заяв наголошував на важливості національних інтересів України.

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Який план у Трампа

Борис Пінкус підкреслив, якщо Україна та Росія підпишуть мирний договір, то, за словами Трампа, він не матиме негативних наслідків для нашої держави.

Національними інтересами України є кордони 1991 року. Така ціль є, проте шляхи її досягнення будуть дещо іншими,

– сказав республіканець.

На його думку, Дональд Трамп планує на майбутнє і розуміє, що замороження бойових дій не означає, що українські території назавжди стануть російськими.

Новообраний президент США, ймовірно, хоче допомогти Україні перемогти у війні з меншими втратами.

Українському народові треба дати можливість тимчасово перепочити та укріпитись, щоб Захід якомога швидше допоміг стати на ноги,

– висловився Борис Пінкус.

Він припустив, що політика Трампа має на меті знищити путінський режим шляхом послаблення російської економіки.

"Трамп має ідею залучити до знищення Путінського режиму Китай, бо має вплив на Сі Цзіньпіна", – додав республіканець.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп знає про небажання України заморожувати війну, навіть попри бажання швидкого вирішення конфлікту. За його словами, найбільша небезпека полягає в домовленостях із росіянами, які можуть підірвати незалежність нашої країни.