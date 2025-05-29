Мир, мабуть, настане лише після Путіна, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі недостатньо міжнародного тиску на Росію для припинення війни. На його думку, справедливий мир, ймовірно, стане можливим лише після відходу глави Кремля Владіміра Путіна.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

Дивіться також В ЄС сказали, яким бачать завершення війни в Україні

Коли можливий мир в Україні

Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Він додав, що наразі не бачить готовності до миру з боку Путіна.

Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна,

– заявив український лідер.

Водночас він зазначив, що можливе проміжне рішення – припинення вогню.

Нагадаємо, напередодні Зеленський висловив сподівання, що до червня 2026 року війни в Україні вже не буде. Він зазначив, що саме тоді російська економіка почне відчувати ефект від санкцій, які вже запроваджені.