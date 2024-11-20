Зеленський має козир, який може розіграти проти Путіна: розмова з генерал-майором Британії

Володимир Зеленський створив стратегічну дилему для диктатора Владіміра Путіна. Цей важіль впливу можна буде використати, коли війна наближатиметься до завершення.

Про це у розмові з 24 Каналом сказав генерал-майор Великої Британії у відставці Руперт Джонс, пояснивши, що мовиться про утримування частини російських територій. Більше про це, чи піде Путін на переговори та у що може перерости війна найближчим часом – читайте далі у матеріалі.

Важливо Путін готовий до мирних переговорів, але без територіальних поступок, – Reuters

Як Путін відреагує на дозвіл бити ATACMS по Росії

Президент США Джо Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами ATACMS. У Кремлі погрожували вже глобальною війною. Як на це відреагуєте?

Це рішення назріло вже дуже давно. Захід, зокрема Штати, з одного боку, неймовірно підтримують Україну обладнанням і можливостями, але занадто часто були обмеження щодо передачі зброї. А також – обмеження щодо того, де її можна використовувати.

Ми пам'ятаємо про тривалу затримку з наданням основних бойових танків; довгу затримку з наданням винищувачів F-16. Потім передали ракети великої дальності, але вони прийшли з обмеженнями на їх використання. І ці обмеження не узгоджуються зі звичайними правилами збройних конфліктів. Україна має повне право завдавати ударів по військових цілях Росії на засадах самооборони.

І все ж Захід надав цю далекобійну зброю. Але не дозволяв Україні використовувати у спосіб, який відповідає самообороні.

Як на це відреагує Кремль?

Ми вже бачили певну реакцію, але не від самого Владіміра Путіна, а від інших. Можна передбачити, як Путін відреагує, принаймні що він скаже. Він використовує дуже перебільшені формулювання, що такі речі є початком Третьої світової війни, і, мовляв, якщо Захід чи США підуть на таке, то це буде рівнозначно ширшій війні проти Росії.

Путін використовував такі загрозливі слова протягом останніх трьох років, тому не варто дивуватися, якщо він зробить це знову. Але Путін постійно демонструє нездатність по-справжньому підкріпити свої слова діями. Дуже часто це просто порожні погрози, тому я не очікую суттєвих змін у його стратегії. На жаль, він, можливо, завдасть ще потужнішого удару по Україні, але не думаю, що це кардинально змінить його дії на фронті.

Що він ще може зробити? Може спробувати "покарати" Захід іншими способами. У минулому він говорив про це. Йдеться, наприклад, про надання своєї зброї іншим суб'єктам, які становлять загрозу для Заходу. До прикладу, хуситам у Ємені.

Чи допоможуть Путіну війська КНДР досягти його цілей в Україні

Як ви можете оцінити участь Північної Кореї у цій війні? До 100 тисяч солдатів можуть бути розгорнуті для підтримки Росії в Курській області. Як дозвіл США на використання ATACMS може вплинути на участь військ Північної Кореї у цій битві?

Є припущення, що рішення президента Джо Байдена послабити обмеження на використання зброї великої дальності є відповіддю на ведення військ Північної Кореї в Росію. Чи дійсно це так? Важко сказати. Але втягнення північнокорейських військ у війну є суттєвим.

У вас буде точніша інформація. Мені відомо про 12 тисяч військових, яких вже ввели у Курську область. У загальному плані це дуже малі цифри, якщо порівнювати з тим, скільки Росія розгорнула проти України. Однак це важливо зі стратегічного погляду. Це один із союзників Росії, який втрутився, щоб підтримати Путіна.

Звісно, Північна Корея вже упродовж тривалого часу постачає Росії багато зброї, але це перший випадок, коли бачимо, як суверенна держава надає війська для війни. Заяви з Кремля про ескалацію через дозвіл бити по Росії є безглуздими. Сполучені Штати дозволяють Україні здійснювати самооборону за допомогою американської зброї, а Північна Корея вводить свої війська на поле бою.

Чи вірите ви, що війська Північної Кореї можуть допомогти Путіну досягти його цілей в Україні?

Я не думаю, що ми повинні недооцінювати північнокорейські війська. Вони добре навчені, тому що Північна Корея погрожує війною Південній Кореї. Вони, безсумнівно, дисципліновані та досить завзяті у своєму запалі. Не в останню чергу через те, що знають – якщо не будуть воювати, то режим зробить неприємні речі з ними та їхніми сім'ями. Вони вмотивовані страхом.

Чи можуть вони бути кращими від російських окупантів? Так, я думаю, що вони будуть кращими від росіян. Але як Росія інтегрує північнокорейські сили на полі бою – ще треба з'ясувати. Мовні труднощі можна подолати за допомогою перекладачів. Але тут складніша ситуація, йдеться про інтеграцію спроможностей, інтеграцію доктрини й підготовки.



Війська КНДР вже на Курщині / Getty Images

Ці сили не тренувалися пліч-о-пліч. Це не те саме, що об'єднати дві країни НАТО і попросити їх діяти разом. Вони вже мають спільні стандарти та протоколи. То чи можуть вони впливати на низькому тактичному рівні? Так, можуть. Чи важливо це зі стратегічного погляду? Так, важливо. Але чи це матиме дійсно значний операційний вплив? Не впевнений в цьому.

Чи змусить Путіна дозвіл на удари по Росії до перемовин

Чи дозвіл США щодо використання ударів по Росії може кардинально змінити хід цієї війни на користь України?

Ми ставили собі такі запитання щоразу, коли обмеження послаблювалися. Я вже згадував про надання бойових танків, надання винищувачів F-16. Щоразу, коли такі речі трапляються, ми задаємо собі ці запитання. І ви розумієте, що війна – це про "оркестр", про різні інструменти. Жодна одиниця техніки не змінить докорінно ландшафт війни. Так було з танками, так буде і зі зняттям обмежень на ATACMS.

Це не може кардинально змінити хід війни. Але, звісно, добре забрати такі некорисні обмеження. Україна тепер зможе належним чином діяти у межах самооборони, завдаючи глибоких ударів по законних цілях. Це створить справжні виклики для росіян. Вони користувалися цією обмеженістю, розміщуючи військові об'єкти набагато ближче до лінії фронту, ніж могли. Йдеться про логістичні склади, вузли командування, пункти управління. Усі ці об'єкти тепер будуть під загрозою.

Чи може це змусити Путіна сісти за стіл переговорів?

Хотілося б, щоб це було можливо. Але ні. Не вважаю це ймовірним. Точно не внаслідок цього рішення. Я вже казав, що навряд чи надання або використання ATACMS принципово змінить хід війни. Найкращий спосіб змусити Путіна вести переговори – це створити найкращі умови на полі бою. Це має означати зміну загальної ініціативи на фронті; виведення України на передній план та початок витіснення Росії.

Президент Дональд Трамп повернеться на посаду в новому році й чим сильніша буде позиція України на полі бою в цей момент, тим буде краще.

Чи може Трамп скасувати рішення Байдена

Чи вплине таке рішення Байдена щодо ударів по Росії на політику майбутньої адміністрації Трампа? Ми чули плани про замороження війни на нинішній лінії фронту.

Не потрібно занадто багато гадати, що робитиме Трамп. Він непередбачуваний. Вже є багато заяв від людей, які збираються працювати в його команді, але доки він не прийде на посаду, доти ми не дізнаємося його плани. Я впевнений, що він захоче детальніше пояснити заяви про припинення війни. Тут не обов'язково все буде на шкоду Україні.

Може бути, що він навіть посилить підтримку України. Не потрібно заздалегідь все оцінювати. Не варто занадто звертати увагу на те, що він говорив під час виборчого процесу та перед вступом на посаду. Буде цікаво. Трамп любить показувати себе як сильного лідера. Він успадкує ситуацію, в якій американська зброя використовується на далекі дистанції для ударів по Росії.

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Чи захоче він негайно скасувати цей дозвіл? Не думаю, він захоче показати себе сильною людиною. Трамп не хоче здаватися слабким; не захоче створювати умови, за яких Україна зазнає поразки на полі бою. Не думаю, що це ефективно зіграє на руку його наративам. Сподіваюся, що ми побачимо тонкіший набір рішень від Трампа, ніж дехто прогнозує.

Якщо Дональд Трамп вирішить скасувати це рішення та взагалі відмовиться від підтримки України, то це зробить його слабшим на світовій арені?

Так. Це моя думка, але хто знає, як буде насправді. Моя думка полягає в тому, що скасування цього рішення зробить його слабким, а він не любить мати такий вигляд.

У нього, як і у всіх політиків, величезне его. Він не захоче виглядати слабким; не захоче, щоб над ним насміхалися. Трамп захоче зробити щось справді стратегічне та змінити хід цієї війни. Думаю, що йому буде важко скасувати таке рішення, не виглядаючи слабким.

Як Дональд Трамп може посилити підтримку України, якщо він вирішить це зробити? Чи мають США ще достатньо важелів впливу на Путіна? Які жорсткі варіанти дій можуть бути у Трампа, якщо він вирішить зайняти жорстку позицію щодо Путіна?

Дозвольте мені підійти до цього з іншого боку. Чого він не захоче робити? Повторювати те, що сталося з президентом Байденом наприкінці кампанії в Афганістані, коли його змусили мати слабкий вигляд у спосіб, в який американські військові та, відповідно, сили НАТО покинули Афганістан. Це було досить ганебно та неприємно для тих з нас, хто там служив. Це поставило афганців у дуже складне становище.

Я впевнений, що президент Трамп матиме цей спогад у своїй пам'яті. Попри всі його розмови про те, щоб закінчити війну за один день, він не дурень. Він намагатиметься напрацювати способи якнайшвидшого завершення війни в Україні, але не так, щоб він мав слабкий вигляд і не у такий спосіб, щоб підірвати американські інтереси.

Попри всі розмови про те, щоб "зробити Америку знову великою", це не здійснюється через повністю незалежну призму. Він знає, що місце США у світі має значення. Він знає, що його репутація має ґрунтуватися на міжнародних справах, що він має знайти спосіб прискорити завершення війни. Але я не думаю, що це автоматично означає умови, які б нашкодили Україні.

Що буде з війною найближчим часом

Як ви оцінюєте можливість створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту в Україні? Як ви ставитеся до такої ідеї заморожування війни з військовою зоною та навіть наземним розгортанням британських, європейських військ для посилення цієї демілітаризованої зони на місцях в Україні? Що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите ви, що Путін погодиться з такою ініціативою?

Перше, що я хочу сказати – з Путіним неможливо вести переговори. Спілкуватися можливо з тим, хто веде переговори з добрими намірами. Жодна розмова з Путіним не відбулася з добрими намірами, тому у мене є занепокоєння щодо ідеї переговорів з ним. Я також скептично ставлюся до ідеї справжньої демілітаризованої зони з миротворцями. Звичайно, можна довести, що я помиляюся, але я не вірю в те, що миротворці прийдуть на передову.

Чи погодиться Путін коли-небудь на це? Ви згадали про британців, французів – це війська з країн НАТО. Я не можу уявити, щоб це було прийнятним для нього. Я вважаю малоймовірним, що війська з регіонів, які не є членами Альянсу, увійдуть під парасольку ООН.

Тож особисто у мене є розбіжності щодо ідеї справжньої демілітаризованої зони. Я дійсно думаю, що далі можливий якийсь заморожений конфлікт, яким би глибоко неприємним він не був для президента Зеленського та для українського народу. Але, на жаль, я вважаю це більш вірогідним сценарієм.

Звичайно, це те, з чим Україна стикалася раніше, після початкового вторгнення Росії в Україну, в Крим та інші місця. Де-факто, як ви знаєте, ваші війська зіткнулися із замороженим конфліктом. Лінія фронту була, але на ній не було багато руху.

Думаю, цілком можливо, що події на місцях перетворяться на заморожений конфлікт, який у довгостроковій перспективі може призвести до якогось мирного процесу під егідою ООН. Але я вважаю, що ідея справжніх переговорів з президентом Трампом – це дурна витівка.

Який козир має Зеленський

На ваш погляд, як Україна та Захід можуть заморозити війну у той час, як Росія продовжує рухатися вперед на Сході України?

У цьому і полягає складність, чи не так? Тому що, пробачте мені, але я гадаю, що ви та ваші слухачі знаєте це краще за мене – перемовини слід вести з позиції сили. Отже, чим більше суверенної території контролюватиме Україна до того, як буде заморожування війни, тим краще. Це означає, що українські військові повинні насамперед розв'язати поточні проблеми на полі бою в Україні.

Але для мене це також означає, що саме тому наступ на Курськ був таким важливим. Зізнаюся, я вважав, що занадто багато коментарів після того, як Україна напала на Курськ, були недоречними. Мовилося про спробу відтягнути російські резерви від центру. Я так не вважаю.

Я впевнений, що причина, через яку президент Зеленський це зробив, і його генерали порадили це, полягала в тому, щоб створити справжню не оперативну, а стратегічну дилему для Путіна, взявши під контроль якусь суверенну російську територію. Це справжня стратегічна гра, тому що вона дає реальні важелі впливу, коли війна наближається до завершення.

Тому що Путін – горда людина, російський народ – гордий народ, йому не сподобається, що є українські війська на російській землі. Це дає Україні певну переговорну силу. Ви повинні мати якусь переговорну силу, тому що все залежить від ситуації на полі бою. У Курську відбувається те, з чим Путіну також доведеться мати справу. Отже, мені здається, це дає Україні сильнішу позицію, ніж вона мала б за інших обставин.

Чи буде Україні складно просуватися ще глибше в Росію? Чи це не буде необхідним, оскільки краще утримувати захоплені території та відбивати атаки Росії та Північної Кореї в Курській області?

Якби я радив, то сказав би, що вам не потрібно більше території. Важливий просто факт того, що ви утримуєте якусь російську територію. Не має значення, чи збільшите ви зону контролю. Я був глибоко переконаний, що після початкового вторгнення на Курщину потрібно було убезпечити оборонну місцевість – будь це лінії річок, об'єкти пагорбів, але зайняти позицію, яку ви потім зможете окопати, захистити, утримати її.

Тепер ми знаємо, що росіяни відвоювали частину цієї території. У певному сенсі це не має значення. Поки українські сили можуть утримувати те, що вони мають зараз, я не вважаю, що їм потрібно більше захопленої території. Це просто факт, що вони перебувають всередині Росії, утримують якусь російську територію. У цьому стратегічна сила.

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Як я вже сказав, навіть якщо буде захоплено більше території, це не принципово змінює розрахунки. Думаю, малоймовірним є те, що українські війська зараз можуть піти у ще один наступ в Курській області Росії. Отже, просто дуже агресивно тримайте те, що у вас є.

Чи можливо домовитися з Путіним

Чи вірите ви в якісь гарантії безпеки від Заходу на випадок мирного врегулювання, припинення вогню, замороженого конфлікту в Україні? Тому що коли Україна та Росія проводили мирні переговори у 2022 році, Путін відмовився від ідеї отримання Україною гарантій безпеки від Заходу. І, як пише The New York Times, це стало причиною, чому ці мирні переговори провалилися.

Думаю, що ваша характеристика абсолютно правильна. Це відповідає тому, що я сказав раніше – домовитися з Путіним практично неможливо. Він брехун та бреше просто в очі. Не можна сумлінно вести переговори з лідерами, які є брехунами. Він поважає тільки силу.

Зараз я думаю, що на початку конфлікту лідери НАТО досить добре попрацювали, надавши підтримку Україні та пом'якшивши свою позицію, щоб гарантувати, що війна не загостриться. Але досить швидко стало зрозуміло, що російські військові не здатні на реальну ескалацію конфлікту, і Путін навряд чи піде на це.

Тому я вважаю, що НАТО, західні країни повинні бути сміливішими у наданні справжніх гарантій президенту Зеленському, народу України. Тому що ви боретеся за себе, але ви також боретеся за Європу, за стабільність та мир у світі. Чесно кажучи, найменше, що може зробити Захід, – це дати президенту Зеленському деякі з цих гарантій безпеки.

Про дозвіл Франції та Британії на удари по Росії

Чи вважаєте ви, що Франція та Велика Британія також дозволили Україні завдавати ударів по Росії крилатими ракетами великої дальності? Агентство Reuters повідомило, що уряди Франції та Великої Британії не коментували це питання. Як ви можете відреагувати на це та оцінити?

Так, я б очікував, що Велика Британія та Франція захочуть піти на аналогічне скасування обмежень. Але у випадку з британською зброєю – Storm Shadow має американські технології. Як ви знаєте, раніше Британія шукала підтримки у США, перш ніж скасувати це обмеження.

Хотілося б думати, що якщо Велика Британія зараз попросить у Штатів дозволу на зняття обмежень, то вони це зроблять. Я впевнений, що під час саміту G20 будуть дискусії, і я дуже сподіваюся, що Британія та Франція зможуть у такий спосіб зробити аналогічне скасування цього обмеження.