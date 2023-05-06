Готуються перехоплювати морські сили Росії в Атлантиці: як завершилися навчання країн НАТО

Країни НАТО провели навчання щодо знищення російських підводних човнів. Це входить в так звану канву подальшої концепції протистояння Росії. Оскільки війна може бути перенесена в Атлантику.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, саме тому країни НАТО готуються перехоплювати підводні човни і будь-які сили Росії.

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Росія – ворог

Росія для країн НАТО є безперечним ворогом, відзначив Світан. Тому військові відпрацьовуватимуть цю парадигму, прогнозуючи маршрути чи стратегічні завдання.

Сухопутний театр військових дій – один етап. Атлантика – другий. Третій – ймовірно, буде пов'язаний з повітряним чи космічним простором,

– припустив експерт.

Він зазначив, що повітряно-космічні сили Росії майже не постраждали у війні так само, як і основні компоненти морського флоту.

Роман Світан про навчання НАТО: дивитись відео

Гіпотетичні удари

Крім цього, могли відбуватися маневри, пов'язані з протидії гіпотетичним ударам Росії, відзначив Світан. Мовиться про удари по енергетичним каналам та каналам зв'язку, а також газовим підводним трубам.

"Саме тому натівські генерали розуміють і вчаться протидіяти цим ударам", – наголосив він.

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