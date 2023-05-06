Готуються перехоплювати морські сили Росії в Атлантиці: як завершилися навчання країн НАТО
Країни НАТО провели навчання щодо знищення російських підводних човнів. Це входить в так звану канву подальшої концепції протистояння Росії. Оскільки війна може бути перенесена в Атлантику.
Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, саме тому країни НАТО готуються перехоплювати підводні човни і будь-які сили Росії.
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Росія – ворог
Росія для країн НАТО є безперечним ворогом, відзначив Світан. Тому військові відпрацьовуватимуть цю парадигму, прогнозуючи маршрути чи стратегічні завдання.
Сухопутний театр військових дій – один етап. Атлантика – другий. Третій – ймовірно, буде пов'язаний з повітряним чи космічним простором,
– припустив експерт.
Він зазначив, що повітряно-космічні сили Росії майже не постраждали у війні так само, як і основні компоненти морського флоту.
Роман Світан про навчання НАТО: дивитись відео
Гіпотетичні удари
Крім цього, могли відбуватися маневри, пов'язані з протидії гіпотетичним ударам Росії, відзначив Світан. Мовиться про удари по енергетичним каналам та каналам зв'язку, а також газовим підводним трубам.
"Саме тому натівські генерали розуміють і вчаться протидіяти цим ударам", – наголосив він.
Навчання країн НАТО в Атлантиці: що відомо
- 5 травня Альянс завершив великомаштабні маневри у Північній Атлантиці. За умовами навчання, російські кораблі вийшли до берегів Норвегії та Ісландії, щоб прорватися. Інші субмарини ворога готувалися до диверсії. Дана підготовка спрямована на удосконалення навичок протидії провокаціям з боку Росії.
- У розвідці НАТО є побоювання, що Росія може вдарити по важливим підводним кабелям Європи та США. Країна-агресорка складає карту відповідної інфраструктури в Атлантичному океані, Балтійському та Північному морях.
- Загалом навчання тривали 2 тижні, бо розпочалися 24 квітня. У них взяли участь 12 членів Альянсу. Країни об'єднали свою повітряну, надводну та підводну техніку.