Завершилося "Норманді" радників у Берліні: що буде далі з нормандським форматом

Політичні радники глав держав "нормандської четвірки" 9 годин говорили 10 лютого у Берліні. Одне з наріжних питань опісля – коли та де відбудеться наступна зустріч.

На жаль, як повідомляє 24 канал, спільного документа за підсумками розмови не погодили. Також від сторін-учасників пролунали різні заяви й щодо того, у якому форматі відбуватимуть перемовини далі.

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"Норманді" радників завершилася, далі – справа за ТКГ

За словами представника України на перемовинах у Берліні глави Офісу Президента Андрія Єрмака, усі сторони були єдиними в позиції, що потрібно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Також усі хотіли б, аби процес перемовин у ТКГ був ефективним.

А от представник Росії заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак був радикальнішим у міркуваннях. Він заявив, що на наступному засіданні ТКГ мають обговорити політичні умови – тут мовиться про наріжну вимогу Кремля у мінському процесі щодо прямих переговорів Києва з бойовиками в ОРДЛО, на що Україна, звісно, піти не може.

За словами Козака, наступна зустріч радників у нормандському форматі може відбутися, якщо на ТКГ будуть якісь результати. Відповідно, 10 лютого у Берліні якоїсь дати чи місця проведення нової зустрічі не погоджували.

Побачимо, як Україна виконуватиме джентльменську домовленість, усну домовленість, про те, що політичні умови почнуть обговорюватися у Контактній групі. Після цього ухвалимо рішення, коли нам збиратися,

– сказав Козак.

Які перспективи зустрічі "нормандської четвірки" на рівні глав держав

Росіянин Козак заявив, що питання зустрічі "нормандської четвірки" під час розмови 10 лютого у Берліні не порушували. І взагалі, мовляв, на такій зустрічі має бути "предмет обговорення", а його нема.

А от Андрій Єрмак сказав геть інше: мовляв, усі сторони згодні з необхідністю зустрічі лідерів "нормандської четвірки", просто назвати точні дати поки не можуть.

Брифінг Андрія Єрмака за підсумками "Норманді" радників у Берліні 10 лютого: дивіться відео

німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела в делегаціях Німеччини та Франції повідомило, що наступнаУтім, ні Андрій Єрмак, ні Дмитро Козак про це на брифінгах не обмовилися ані словом.