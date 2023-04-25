Обпалені та зруйновані будівлі: окупанти показали, як сьогодні виглядає "Азовсталь"
Джерело:MRPL NEWS
Росіяни не цураються публікувати відео своїх воєнних злочинів. Цього разу вони виклали кадри вщент зруйнованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
На відео чітко видно, що окупанти не проводять жодних відновлювальних робіт на території українського комбінату. Там залишилися лишень руїни та уламки, що впали з фасаду заводу.
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"Азовсталь" лишається в руїнах
Російські пропагандисти нещодавно опублікували відео з окупованим українським заводом "Азовсталь". На кадрах показана територія заводу, яку впродовж кількох місяців обстрілювали росіяни. Там багато спалених та зруйнованих вщент будівель. Від деяких з них лишилася лише каркасна основа та фундамент. Крім цього, на "Азовсталі" багато будівельного сміття, яке не прибрали з початку окупації.
Зруйнований комбінат "Азовсталь": дивіться відео
Зверніть увагу! 15 квітня уряд країни-агресорки ухвалив рішення про "передачу підприємства "Азовсталь" в довірче управління організації "Корпорації розвитку Донбасу"". Ця корпорація вже нібито подала заявку на створення на території "Азовсталі" промислового технопарку та екопромислового парку.
Загалом, прийшли, зруйнували й тепер відмивають гроші – все в традиційному російському дусі.
Згадаємо віхи історії: як відбувалась оборона "Азовсталі"
- Захисники Маріуполя виконували вкрай важливу задачу на заводі "Азовсталь" – понад 80 днів вони сковували сили ворога, які могли бути використані для захоплення Донецької та Запорізької областей. Поки бійці на "Азовсталі" мужньо тримали оборону, Україна використала цей час для перегрупування сил та формування резервів.
- 20 травня стало відомо, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону Маріуполя та зробити все для збереження життя і здоров'я військових гарнізону.
- Відомо, що з "Азовсталі" вийшли близько 1700 українських військових. Усі вони потрапили в полон та їх вивезли на підконтрольну територію Росії.
- 21 вересня додому повернулися 215 українських захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Наразі більшість із них проходить реабілітацію вдома, а от 5 командирів полку "Азов" перебувають у Стамбулі.