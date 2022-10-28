Коли в Україні добудують завод "Байрактарів": відповідь гендиректора компанії
Джерело:Reuters
Турецька компанія Baykar планує закінчити будівництво свого заводу в Україні за два роки. Проєкт заводу уже закінчено, попереду його реалізація.
Про терміни закінчення робіт 27 жовтня повідомив генеральний директор Халук Байрактар у кулуарах оборонної виставки SAHA у Стамбулі.
Увага На заводі Baykar в Україні хочуть виробляти новий безпілотний винищувачДовідка. Згідно з угодою між Туреччиною та Україною, яка була підписана ще перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні
Другий завод підприємства, як очікується, вироблятиме безпілотники Bayraktar TB2, Akıncı та Kızılelma.
Гендиректор наголосив, що плани реалізуються, попри деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.
Наш план просувається вперед. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Упродовж двох років ми хотіли б це закінчити
– заявив Халук Байрактар.
Журналісти зауважили, що Baykar стала широко відома своїми безпілотниками, які успішно протидіють російським силам. Ці безпілотники відіграли важливу роль у захисті України від бронетехніки й зенітних систем російського війська у перші тижні повномасштабної війни.
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Компанія використовує українські двигуни
- Зауважимо, що Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar, особливо з новим важким безпілотником Akinci й безпілотним винищувачем Kizilelma, або Golden Apple (на стадії розробки).
- Обидва використовують українські двигуни від підприємств "Мотор Січ" та Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес" імені академіка О. Івченка.
До теми Майбутній завод з виробництва Bayraktar в Україні: який він матиме вигляд
У вересні Володимир Зеленський у Києві прийняв Халука Байрактар, вони обговорили відкриття заводу "Байкар" в Україні. Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня.