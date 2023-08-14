"Ось воно в**ало": у Донецьку пролунали вибухи у районі заводу "Топаз"

На тимчасово окупованих територіях неспокійно. Вибухи чули жителі Донецька у районі заводу, де могли розміщуватися військові Росії.

У тимчасово окупованому Донецьку 14 серпня пролунали вибухи. Російські телеграм-канали пишуть, що "щось прилетіло", ймовірно, по місцю дислокації російських військових, передає 24 Канал.

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Вибухи лунали в районі "Топаза"

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи пролунали у Ворошиловському районі біля заводу "Топаз". Над місцем прильоту бачили стовп диму.

У окупованому Донецьку "бавовна": дивіться відео

Також мережею шириться відео із першою реакцією працівників заправки, яка розташована поряд із заводом. Вони перелякані "бавовною" та показують, що збили нібито кілька цілей прямо над ними, проте вибуху уникнути не вдалося.

"Ось позбивали, і ось воно в**ало. Ні*уя, є*ать", – говорить житель тимчасово окупованого міста.

Перша реакція місцевих на вибухи: дивіться відео

На місці прильоту зайнялася пожежа. Місцеві фільмують наслідки вибуху просто з вікна громадського транспорту. Видно, що вогонь охопив певну частину підприємства.

Помітно, що завод зазнав суттєвих руйнувань.

У районі заводу "Топаз" зайнялась пожежа: дивіться відео

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