Заворушення в Ізраїлі: за ніч у місті Лод затримали 43 людини

В Ізраїлі тривають заворушення через загострення військового конфлікту з Палестиною. У місті Лод за ніч поліція затримала 43 людини.
Джерело:The Times Of Israel
Про затриманих під час заворушень в ізраїльському місті Лод, розташованому за 20 кілометрів від Тель-Авіва, видання пише з посиланням на місцеву поліцію.
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Затримані під час заворушень в Лоді
Як відзначили в ізраїльській поліції, їхні співробітники "були присутні в зонах зіткнень і зборів та розганяли учасників заворушень, використовуючи засоби розгону заворушень".
Загалом за ніч на 14 травня затримали 43 людини.
До слова, заворушення у Лоді тривають з 10 травня. Під час протестів 1 людина загинула, ще 1 – отримала важке поранення.
Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС: основне
- У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
- Після цього почалися масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина повідомляють про жертв.
У Лоді за ніч затримали 43 людей: дивіться карту