Завтра може бути переломний момент, – Зеленський про 24 лютого

Вже 24 лютого 2025 року третя річниця початку повномасштабної війни Росії проти України. Володимир Зеленський сказав, що цей момент може бути переломним.

Президент України пояснив, що 24 лютого 2025 року може стати переломним моментом. Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондента на пресконференції.

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Переломний момент війни

Президент України Володимир Зеленський також пояснив, чому саме ця дата може стати переломною у ході повномасштабного вторгнення.

У нас буде керівництво ЄС в Києві, 24 комісари ЄС та дуже важливі партнери,

– зазначив він.

Також в Україні будуть присутні 13 лідерів країн-партнерів.

Зеленський також сказав, що 24 лютого він запропонує, щоб лідери країн-партнерів нашої держави найближчими днями зустрілись в одній зі столиць Європи і обговорили, який формат гарантій безпеки може бути для України.

Обговорять також стратегію дій на найближчі тижні.

Також Зеленський подякував за те, що про Україну не забувають та продовжують підтримувати.