Вперше відзначимо День Української Державності у час війни: Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський 24 липня традиційно звернувся до українців. Він анонсував візити наших партнерів наступного тижня та важливі переговори.

Він наголосив, що завтра починається важливий тиждень. Ми вперше відзначатимемо День Української Державності 28 липня. Це відбуватиметься під час 6 місяця жорстокої повномасштабної війни та після 8 років війни на Донбасі.

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Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності,

– наголосив президент.

Тому Зеленський закликав не розслаблятись, а робити все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат.

День Державності – це зв'язок поколінь

День Української Державності утверджуватиме зв'язок українців, які живуть тепер, із багатьма поколіннями нашого народу.

Державотворчий досвід українців сягає тисячі років. У багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей відображаються приклади таких же характерів, як сотні років тому. Можна побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і найголовніше – ставлення до України й до ворога.

Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас,

– переконаний президент.

За його словами, зараз ми зобов'язані берегти єдність та працювати разом на перемогу.

Навіть окупанти знають, що ми переможемо

Президент відзначив, що немає зараз тих, хто сумнівався б у нашій перемозі. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Зеленський додав, що навіть окупанти визнають – ми переможемо. Це постійно чути в їхніх розмовах з рідними.

Окрім цього, глава держави анонсував, що цього тижня будуть важливі візити партнерів, переговори, а також – подальше просування українських позицій. Це стосується і фронту, і дипломатії, і економіки.

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