На 3 травня знову погодили евакуацію з Маріуполя: коли й де збиратись

З Маріуполя 3 травня можна буде евакуюватися офіційно. Це відбуватиметься за сприяння ООН та Червоного Хреста.

Про це розповіли 2 травня у Маріупольській міській раді. Точкою збору для людей є Луначарське кільце біля Бердянська.

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Евакуація стартує о 7:00 3 травня. У міськраді просять максимально поширювати цю інформацію серед маріупольців.

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З Маріуполя, з "Азовсталі", 1 травня розпочали евакуйовувати людей. Нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначили, що врятували приблизно 100 людей, які 2 місяці перебували в укриттях.

Також розповіли, що для організації евакуації провели спецоперацію, яка тривала 3 дні. Верещук й Арахамія назвали її найважчою з початку повномасштабної війни.

Другий зелений коридор спрацював 2 травня. Знову вдалось врятувати понад 100 мирних мешканців. Вони вирушили до Запоріжжя.

Серед евакуйованих – переважно жінки, діти та люди похилого віку. Спочатку їх оглядають медики. Крім цього, людям надають психологічну допомогу.