На 3 травня знову погодили евакуацію з Маріуполя: коли й де збиратись

2 травня 2022 , 21:59
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Джерело:

Маріупольська міська рада

З Маріуполя 3 травня можна буде евакуюватися офіційно. Це відбуватиметься за сприяння ООН та Червоного Хреста.

Про це розповіли 2 травня у Маріупольській міській раді. Точкою збору для людей є Луначарське кільце біля Бердянська.

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Евакуація стартує о 7:00 3 травня. У міськраді просять максимально поширювати цю інформацію серед маріупольців.

Гуманітарні коридори з Маріуполя: коротко про головне

З Маріуполя, з "Азовсталі", 1 травня розпочали евакуйовувати людей. Нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначили, що врятували приблизно 100 людей, які 2 місяці перебували в укриттях.

Також розповіли, що для організації евакуації провели спецоперацію, яка тривала 3 дні. Верещук й Арахамія назвали її найважчою з початку повномасштабної війни.

Другий зелений коридор спрацював 2 травня. Знову вдалось врятувати понад 100 мирних мешканців. Вони вирушили до Запоріжжя.

Серед евакуйованих – переважно жінки, діти та люди похилого віку. Спочатку їх оглядають медики. Крім цього, людям надають психологічну допомогу.

Врятувати військових

Військові з 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії просять евакуювати з "Азовсталі" всіх українських захисників, що боронять Маріуполь. Вони перебувають у надскладних умовах вже 67 днів.

Захисники зазначили, що у них майже немає світла, їжі та води. На території "Азовсталі" є безліч поранених та загиблих. Окупанти повністю оточили металургійний комбінат.

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Що відбувається в Маріуполі: останні новини

  • Рашисти спалюють тіла вбитих маріупольців. Проте жертв настільки багато, що вони не встигають замітати сліди.
  • Військові з полку "Азов", які захищають місто й рятують людей, показали кадри з евакуації. На відео можна побачити, як люди виходять з укриттів, що опинились під руїнами та сідають до автобуса, де прострелені вікна.
  • Російські вбивці скидали десятки бомб на "Азовсталь", хоч знали, що там ховаються мирні люди. Одна з жінок, якій вдалось врятуватися, розповіла про атаки окупантів.
Автор: Марія Масюк