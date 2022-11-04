Байден пообіцяв "звільнити Іран": що можуть означати заяви президента США

У США не тільки найпотужніша армія, а й вкрай висока відповідальність за безпеку, яка існує в світі після Другої світової війни. Оскільки ті структури, які були закладені, так чи інакше передбачали відповідальне ставлення країн-членів Радбезу ООН до чутливих питань безпеки у світі.

Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. Він також зазначив, що Росія зловживала цим правом і зараз вона дискредитувала своє право використовувати ООН та інші майданчики світової безпеки, для того, аби блокувати ті речі, які вона традиційно блокувала.

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Після того, як Росія напала на Україну, почали "підіймати голову" ті країни, які традиційно "кришувала Росія" – Північна Корея та Іран, зокрема. Північна Корея змогла нарощувати свій військовий та ядерний потенціал, практично відкрито оголосила себе ядерною країною.

"А Іран вже відкрито "скинув маски" і почав відверто вдаватись до шантажу сусідніх країн, тих які він вважає у власній "сфері впливу" – Ізраїль, Ємен, Ірак", – зазначає фахівець.

Детальніше про заяву Байдена про Іран: дивіться відео

За словами Валерія Димова, Байден робить публічні заяви, які можна вважати передвиборчими, але їх не можна вважати менш значущими. Бо його опоненти можуть запитати, чому обіцяне не виконане.

Ми знаємо, що у Ірані зараз проходять потужні демонстрації, але у цих протестів немає лідера. Іран вирішив консолідувати суспільство пошуками зовнішнього ворога і тепер планує напад на Саудівську Аравію.

Чи буде Іран нападати на Саудівську Аравію