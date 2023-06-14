Білорусь заявила про отримання ядерної зброї: чи є серйозні загрози для України

У Росії заявили, що розмістять ядерну зброю на території Білорусі після 7 – 8 липня. Водночас самопроголошений очільник Білорусі Алєксандр Лукашенко тішиться надіями, що зможе контролювати озброєння.

У разі відчайдушних дій Росії, які нестимуть ядерну загрозу світу, розв'язувати проблеми, які виникнуть на фоні цього, будуть Китай та США. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Чому ядерні погрози Росії вже безсилі

Петро Черник наголосив, що Росія може передати Білорусі боєголовки або до "Іскандерів", або Х-47М2 "Кинджал", які й так часто турбують українців.

Яка різниця з якого боку прилетить ракета, якщо до цього дійде? Ставимо лапку циркуля у Києві, відкреслюємо 500 кілометрів, дивимося вправо – чи це буде Курська область, чи точка із Білорусі,

– пояснив він.

За його словами, суть питання щодо розташування ядерної зброї втратила сенс через те, що Росія фактично окупувала Білорусь.

"Якщо все ж таки до цієї катастрофи дійде, то на це питання будуть давати відповідь не українці, а великі ядерні держави і в першу чергу США та Китай", – переконаний Черник.

Насправді набагато важливіший тут геополітичний аспект, бо ж у такий спосіб Владімір Путін дає сигнал усьому світу, що він готовий іти до кінця.

Чи витримає Запорізька АЕС

Петро Черник повідомив, що ядерний шантаж може стосуватися і Запорізької АЕС, втім важко навіть спрогнозувати сценарій, коли удар по енергоблоку може його остаточно зруйнувати.

Усі енергоблоки, які є в Україні, будувалися із тими розрахунками, що буде світова війна і що станції будуть переживати саме такого типу удар,

– пояснив він.

Звісно, Росія може вдатися до провокацій із системами охолодження Запорізької АЕС, втім це вже буде глобальна проблема, яка торкнеться не лише українців.

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