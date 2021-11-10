Заява Білорусі про "російський Крим": у МЗС України розповіли про "непоправні наслідки"

Білоруський міністр Володимир Макей назвав Кримський півострів "російською територією". У Міністерстві закордонних справ України заявили, що такі висловлювання можуть мати непоправні наслідки для відносин держав.

В українському закордонному відомстві звернули увагу на заяви міністра закордонних справ Білорусі про Крим. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

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За словами Ніколенка, у міністерстві виходять з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин,

– додав речник МЗС.

Він також висловив сподівання, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права.

Білоруський міністр назвав Крим "російським"