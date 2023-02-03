Свободу треба досягти в боротьбі, – Жданов прокоментував заяви Грузії щодо війни в Україні

Грузинський народ повинен розуміти, що весь тягар спротиву російській агресії наразі лежить на плечах України. Заяви президентки Грузії Саломе Зурабішілі лише підтверджують її хитке становище на посаді очільниці країни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Грузії подобається, коли Росія вкладає в неї гроші.

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Кого насправді підтримує Грузія

Олег Жданов підкреслив, що Грузія займає суто проросійську позицію.

Грузія відмовляється відправляти зброю в Україну через боязнь стати нібито стороною конфлікту,

– пояснив він.

За його словами, Грузія не готова допомагати Україні попри те, що у 2008 році українські ППО збивали російські літаки.

До того ж прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив опозицію у відправці грузинських добровольців в Україну і заявив, якщо його опоненти прийшли б до влади, то влаштували б тут полігон.

"Ті легіонери та громадяни Грузії, які воюють пліч-о-пліч із нашими військовослужбовцями, вигнанці. Вони тепер приблизно на рівні ворогів", – зосередив увагу військовий експерт.

Жданов розказав, що Грузія наполягає на відновленні авіасполучення із Москвою та імпортує на 73% більше російських товарів.

Олег Жданов розповів, чим керується Грузія, роблячи гучні заяви про війну: дивіться відео

Гучна заява Грузії

Олег Жданов пояснив, що заява про те, що в рамках імовірної мирної угоди між Україною та Росією повинен бути й пункт про звільнення Абхазії та Південної Осетії, є доволі сміливою.

Хоча й становище президентки Грузії, я так розумію, дуже хитке,

– зауважив він.

На його думку, правління на чолі з прем'єр-міністром не дуже шанує Саломе Зурабішвілі.

"З великою ймовірністю сьогоднішнє керівництво з його проросійською риторикою вкотре звинуватить президентку в її некомпетентності та перевищенні обов’язків", – зосередив увагу він.

На думку військового експерта, президентку Грузії як громадянку дуже навіть можна зрозуміти.

Є частина суспільства, яка налаштована на те, щоб Грузія змогла відновити свою територіальну цілісність і суверенітет, особливо від Росії,

– заявив він.

За його словами з одного боку тут мовиться можливість грузинському народу отримати незалежність і обрати власний курс розвитку.

Чого дійсно треба прагнути Грузії

Проте є ще й інший бік медалі – український.

"Ми несемо основний тягар війни", – пояснив він і додав, що Україна робить це завдяки допомозі грузинського легіону.

Втім, через такі заяви керівництва Грузії легіонери не зможуть повернутися назад до Грузії. Ймовірно, проти них навіть будуть використані репресії.

Ніхто на блюдці не принесе вам свободу і незалежність. Це все досягається в боротьбі, в бою, через кров, втрати та решту труднощів війни,

– прокоментував Жданов.

За його словами, такого зіткнення поки не видно у Грузії. Грузинам подобаються російські біженці, які вкладають гроші в економіку країни. Ця ситуація навіює двоякі відчуття.

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