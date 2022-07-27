У москві розуміють, що Україна готує контрнаступ: МЗС відповіло на заяву лаврова про перемовини

У москві знову згадали про перемовини з Україною – не без погроз. В українському МЗС кажуть: такі кроки кремля пов'язані з тим, що росіяни бачать, що ЗСУ готують контрнаступ.

Відповідь на заяву глави мзс росії сергєя лаврова дав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він наголосив, що москва використовує прийом, аби зупинити контрнаступ українських військових.

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росіяни хочуть створити враження, що Україна не хоче перемовин

Вони (росіяни – 24 канал) розуміють, що Україна готує контрнаступ на Півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори,

– сказав Ніколенко.

Головна мета кремля – виграти більше часу. Окупантам необхідний цей час, аби провести свої так звані "референдуми", щоб поглинути українські території. Проте, наголосив Ніколенко, саме росіяни не демонструють бажання вести переговори, бо обстрілюють українські міста.

москва порушує навіть дрібні домовленості

Держава-агресорка порушує навіть дрібні домовленості, про це свідчать події навколо так званої "зернової угоди".

Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше,

– пояснив речник МЗС.

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Заява сергєя лаврова про перемовини з Україною: коротко

Цинічну заяву про начебто "готовність" до перемовин сергєй лавров зробив під час поїздки в Єгипту.

російський міністр сказав, що, мовляв, у цьому питанні "нічого не залежить від кремля".

лавров сказав, що це начебто "Захід змушує Україну воювати" і через це гинуть люди.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав слова лаврова "класичною російською шизофренією."

Дивіться у відео – реакція ОП на заяву лаврова: