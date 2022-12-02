Абсолютно кремлівський сценарій, – Мусієнко пояснив, чому Лукашенко заявляє про наступ НАТО

Заяви самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка про нібито загрозу наступу від НАТО – це абсолютно кремлівський сценарій. Росія може затіяти конфронтацію з Альянсом через Білорусь, щоб сісти за масштабні перемовини.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія і раніше готувала для Білорусі роль плацдарму та майданчику для конфронтації із НАТО.

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Про це свідчать багато факторів, серед яких розміщення військових на брестському полігоні, який ближче до Польщі, ніж України. Раніше були розмови про перевезення ядерної зброї з Росії до Білорусі. На це президент Анджей Дуда чітко сказав, що тоді варто розмістити американську ядерну зброю в Польщі.

В Путіна є три шляхи

Як наголошує Мусієнко, зараз Путін має три сценарії розвитку ситуації. Про перший йому неодноразово натякають Сполучені Штати – вивести війська з України та припинити війну, поки не буде пізно.

Другий – продовжувати битися лобом у війні проти України і зазнати ще більшої воєнної поразки. А третій варіант – досить специфічний.

Третій – спробувати ескалацію та конфронтацію проти НАТО. Як думає російське керівництво, а вони не завжди раціонально та логічно мислять, це може змусити США та НАТО сісти за перемовини з Росією. І можна тоді буде вибити певні поступки,

– зазначив Мусієнко.

В цьому сенсі Росія готова затягнути Білорусь у масштабну війну та воювати не регулярною російською армією, а певними контингентами. Однак поки не можна сказати, що наявне угруповання в Білорусі готове до якихось конфронтацій.

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