Бореться за власне життя: Лукашенко дуже злякався дронів, які атакують Росію

Алєксандр Лукашенко заговорив про безпілотники, які б'ють по Росії. Тому, мовляв, хоче і собі в Білорусі побудувати якусь протиповітряну оборону проти БпЛА. Та самопроголошений президент Білорусі боїться лише за власне життя.

Про це 24 Каналу заявив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що білоруського диктатора цікавить лише його влада.

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"Він бореться за власне життя, власну шкуру. Його цікавить у житті лише одне: його особиста влада, гроші, нічого більше", – сказав Латушко.

Якби Лукашенка цікавив би білоруський народ, він би просто розвернув збройні сили на кордоні з Росією і сказав вертатися росіянам додому. Однак самопроголошений президент Білорусі боїться це зробити. Для нього важлива підтримка Росії.

Великий страх

На думку заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, у Росії та Білорусі є спільна протиповітряна оборона й спільне командування. Усе це має бути у межах так званої "союзної держави". Однак, ефективність цієї системи ППО бажає кращого, адже її можна пробити.

Лукашенко бачить у цьому постійну загрозу. Тож білоруський диктатор навіть розвернув біля своєї резиденції систему ППО. Тепер його захищають комплекси С-300 та С-400.

Безпілотники, як кажуть наші джерела, вже літали й направлялися десь полякати старого діда ще весною цього року. Десь приземлилися у Слуцькому районі. Тому страх у нього досить великий,

– розповів керівник Народного антикризового управління.

Згодом Алєксандр Лукашенко зібрав нараду та лаявся матюками на керівника КДБ та військових. Мовляв, як вони це могли допустити.

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Не для захисту

Самопроголошений президент Білорусі бачить, як його головний "союзник" – Росія не може впоратися із захистом власної території. Тому білоруський диктатор і вирішив діяти самостійно. Тому він буде вибудовувати або покращувати свою протиповітряну оборону.

"Ці комплекси С-300, С-400, як з'ясувалося, теж можна вразити. Не те, що вони не захищають небо, вони самі можуть бути знищені. Попри те, що Лукашенко їх завіз останнім часом кілька у Білорусь, вони також можуть бути предметом ефективних атак", – наголосив Павло Латушко.

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