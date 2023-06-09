Вдає психічнохворого перед Путіним, – політтехнолог про заяву Лукашенка щодо участі у війні

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко чи не щодня робить дикі та абсурдні заяви. Цю маячню аналізувати неможливо.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Так він прокоментував заяву Лукашенка, що Росія та Білорусь "зробили подарунок Заходу, адже загрузли в цій війні".

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Виходить, що Олександр Лукашенко випадково проговорився або ж цілком спеціально визнав, що Білорусь таки бере участь у війні проти України. Однак робити з цього якихось висновків не варто. Лукашенко постійно говорить різну маячню.

Лукашенко вдає з себе психічно хворого

Як наголосив Шейтельман, неможливо серйозно аналізувати заяви Лукашенка. Білоруський диктатор, ймовірно, вдає з себе психічно хвору людину перед Путіним. Лише так може хоча б якось пояснити ту маячню, яку той регулярно поширює.

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Насправді білоруський диктатор втратив владу у своїй країні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нього практично немає важелів впливу.

Він втратив усе. У нього немає інструментів впливу на Білорусі, на її територію, на її збройні сили. Снаряди він продав Росії. Чи за гроші, чи за їжу, чи за газ. У нього нічого немає,

– зауважив Шейтельман.

Найцікавіше, що в момент, коли і в Росії, і в Білорусі може початися політична нестабільність, Лукашенко опинився фактично без нічого. Він зараз беззахисний.

Ситуація в Білорусі: коротко