Підвищує ставки: чому Макрон так різко змінив позицію щодо України

Президент Франції сьогодні демонструє небачену раніше рішучість допомогти Україні перемогти у війні з Росією. Зокрема, резонансною стала його заява про можливе відправлення військ до нашої держави.

Раніше Макрон був не проти діалогу з Владіміром Путіним, однак зараз його позиція змінилась. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу пояснив, чому зараз риторика лідера Франції змінилася.

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Франція хоче продемонструвати лідерство

У французькому виданні Le Monde повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон у закритому колі знову заявив, що відправить військових до Одеси вже цього року. За його словами, у динаміці не можна нічого виключати.

Це підвищення ставок, яке спрямоване на те, аби отримати бодай щось від інших країн та лідерів Євросоюзу. Коли ти говориш про відправлення військових на територію країни, яка не є членом ЄС, але воює проти другої армії світу, тому отримати принаймні ракети Taurus чи інші види озброєння стає легше,

– наголосив Максим Джигун.

Крім того, можна припустити, що Макрон хоче перехопити ініціативу лідерства та продемонструвати, що Франція у військовій компоненті аж ніяк не є слабшою за Німеччину. Раніше президента Франції сприймали як людину, що має обережні погляди з приводу російсько-української війни. Однак ситуація, здається, кардинально змінюється.

"Зараз це людина, яка говорить про відправлення військових до України. Це спроба Франції продемонструвати своє військове лідерство на Європейському материку", – зазначив політолог.

При цьому варто розуміти, що є різниця у відправленні військових, які братимуть безпосередню участь у бойових діях, та військових, які допомагатимуть технічно. Наприклад, раніше Канада заявляла про те, що готова відправляти своїх військових в Україну, аби вони займалися кіберборотьбою та додатковим навчанням наших бійців.

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