Питання лише, який у Путіна на неї компромат, – російський журналіст про виправдання Меркель
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову осоромилася через цинічні заяви щодо ситуації в Україні. Вона виправдовує свою політику, яка з часом призвела до війни.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, найімовірніше, в російського диктатора Владіміра Путіна є певний компромат на Меркель.
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Меркель – хороша політикиня, але не в питаннях Росії
Як наголосив Яковенко, він вважає Меркель досить достойним політиком. Однак її політика щодо Росії і конкретно Путіна завжди була максимально дивною та обурливою.
У Путіна явно є якийсь на неї компромат. Під час своєї роботи в Німецькій Демократичній Республіці (НДР) його основною роботою було вербування громадян цієї держави. А Меркель була громадянкою НДР. Є ймовірність, що свого часу вона могла бути завербованою,
– припустив Яковенко.
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Утім, це всього лиш гіпотеза. Сам Яковенко ніколи не чув жодної інформації, який компромат міг би бути у Путіна на Меркель. Однак ця гіпотеза багато пояснює, чому вона так м'яко ставилася до російського диктатора.
Остання заява Меркель: коротко
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову осоромилася через свої заяви. Вона почала розповідати, що її політика щодо Росії не була помилковою навіть попри те, що згодом почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Також Меркель закликала не критикувати її за такі підходи.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк жорстко відреагував на заяву Меркель. Зокрема, її політика призвела до того, що Європа почала напряму залежати від російських енергоносіїв.
- А міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Європа довгий час дотримувалася політики "умиротворення агресора". А Ангела Меркель сприяла цьому підходу.