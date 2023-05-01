Питання лише, який у Путіна на неї компромат, – російський журналіст про виправдання Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову осоромилася через цинічні заяви щодо ситуації в Україні. Вона виправдовує свою політику, яка з часом призвела до війни.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, найімовірніше, в російського диктатора Владіміра Путіна є певний компромат на Меркель.

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Меркель – хороша політикиня, але не в питаннях Росії

Як наголосив Яковенко, він вважає Меркель досить достойним політиком. Однак її політика щодо Росії і конкретно Путіна завжди була максимально дивною та обурливою.

У Путіна явно є якийсь на неї компромат. Під час своєї роботи в Німецькій Демократичній Республіці (НДР) його основною роботою було вербування громадян цієї держави. А Меркель була громадянкою НДР. Є ймовірність, що свого часу вона могла бути завербованою,

– припустив Яковенко.

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Утім, це всього лиш гіпотеза. Сам Яковенко ніколи не чув жодної інформації, який компромат міг би бути у Путіна на Меркель. Однак ця гіпотеза багато пояснює, чому вона так м'яко ставилася до російського диктатора.

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