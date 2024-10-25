"Шукає нового пана": що криється за заявами Лукашенка, які суперечать Путіну

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вчергове видав контроверсійну заяву, сказавши, що де-юре Крим є українським. За такими заявами криється багато сигналів як Заходу, так і ще одній країні, якою Лукашенко вважає своїм "паном".

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Лукашенко підіграє Китаю. Самопроголошений президент Білорусі вдає з себе крутого політичного гравця, тому і намагається бути "зручним" для багатьох сторін.

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Що криється за заявами Лукашенка

За словами політолога, Лукашенко постійно робить подібні заяви. Для прикладу, пригрозив росіянам війною, якщо ті захочуть приєднати Білорусь до Росії. Заява щодо Криму – це просто продовження всіх попередніх заяв, яку Лукашенко зробив публічно.

З одного боку він визнав реальність і розуміє, що від Росії йому нічого "не прилетить", адже за міжнародними документами це так і є. З іншого боку – Лукашенко в такий спосіб передає сигнал західним країнам, що він "не повністю на стороні Путіна і не повністю залучений у війні проти України",

– пояснив Рейтерович.

Варто зазначити, що Білорусь теж відповідальна за війну проти України, адже вторгнення в нашу країну було з її території. Після закінчення війни вона, так як і Росія, повинна нести покарання.

Зауважте! Лукашенко ж заявив, що Росія не нападала на Україну з території Білорусі. За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення Росія проводила військові навчання у Білорусі, а коли почала відводити їх, війська йшли "вздовж українського кордону". Він не виключає, що "частину військ" могли "спровокувати" й вони таки звернули на Київ.

Подібні заяви є грою в обидві сторони.Самопроголошений президент намагається вдавати ту особу, з якою можна про щось домовлятись. Однак йому це вдається не надто добре.

Крім того, політолог розповів, що такі заяви обумовлені тим, що скоро в Білорусі будуть так звані вибори президента. Зрозуміло, що справедливих виборів в країні не буде, проте Лукашенку потрібно сформувати певний образ для внутрішнього користувача.

Образ цей називається "або я, або війна". На підтвердження того він закидає інформацію, яка є неоднозначна з погляду Росії. Для всіх інших це зрозуміла історія,

– зауважив Рейтерович.

Ба більше, Лукашенко поставив під сумнів спроби Владіміра Путіна залучити війська Північної Кореї у війну проти України. Цим він підіграв Китаю, який виступив проти інтернаціоналізації, розширення війни та ескалації.

Лукашенко намагається бути "слугою багатьох панів" і мати для всіх гарний вигляд. Хоч цей образ давно вже нікого не вводить в оману, він продовжує вперто йому слідувати, бо вважає, що в такий спосіб займається "крутою геополітикою",

– зазначив політолог.

Рейтерович додав, що те, як закінчення війни вплине на Білорусь залежатиме від її результатів. Закінчення війни для Лукашенка буде справжнім викликом.

З одного боку, він хоче, щоб війна якомога швидше завершилась, адже в нього є побоювання, що Росія знову використає його. Країна-агресорка може знову використати територію його країни або тиснути на нього, щоб він залучив свою армію.

З іншого боку – закінчення війни може переорієнтувати погляди російської влади на Білорусь з огляду пошуку якихось "нових перемог". Такою перемогою може бути створення союзної держави, коли Білорусь просто буде поглинута Росією.

Лукашенко сподівається. що коли війна закінчиться, Росія буде не в стані спрямувати якість свої експансіоністські намагання спрямувати на Білорусь. Тому Лукашенко шукає нового "пана", який, безумовно, є Китай,

– підсумував політолог.