"В Орбана дуже хвора душа": чи здатен прем'єр Угорщини відмовитися від наративів Кремля

Віктор Орбан заявив, що Україна здатна воювати з Росією лише за підтримки США. Заяви прем'єр-міністра Угорщини вражають своєю цинічністю.

Таку думку 24 каналу висловив голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа. Зокрема, Орбан сказав, що Україна може воювати з Росією доти, доки США підтримуватимуть нашу країну зброєю і грошима.

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Ця заява прозвучала у різдвяному інтерв'ю Орбана виданню Magyar Nemzet.

"Треба не мати совісті, аби заявити таке на Різдво. Він – ще й прем'єр-міністр начебто європейської країни. Хоча після таких заяв нічого спільного між Європою та Орбаном немає", – наголосив голова угорської громади Києва.

Заяви Орбана – "нісенітниця на нісенітниці".

Він додав, що головний метод спілкування прем'єра Угорщини з Європою, Україною та багатьма іншими цивілізованими країнами – це шантаж та залякування.

Я сумніваюся, що в Орбана є душа. Але навіть якщо вона є, то вона дуже й дуже хвора. Її потрібно лікувати, якщо це ще можливо,

– сказав Томпа.

Голова угорської громади Києва нагадав, що також прем'єр Угорщини зробив ще одну заяву. Мовляв, склад Європейського парламенту слід розпустити. За словами Томпи, останні заяви Орбана, зокрема, й різдвяне інтерв'ю – це "нісенітниця на нісенітниці".

Тібор Томпа прокоментував заяви Орбана: дивіться відео

"Шантаж та неповага будуть поглиблюватися"

Томпа вважає, що Віктор Орбан не зупиниться у своїх прокремлівських висловлюваннях. Очільник угорської громади Києва зауважив, що прем'єр Угорщини взагалі не розуміє, що таке межа.

Це людина-цинік, яка використовує все тільки для своєї мети – зберегти свою владу. На жаль, йому вдалося "виховати" 3 мільйони люмпенів, які голосують за нього. І на жаль, шантаж, окозамилювання та неповага з боку Орбана будуть поглиблюватися,

– сказав Томпа.

Він додав, що про це свідчать наративи, які лунають у пресі, підконтрольній прем'єру Угорщини. Томпа зазначив, що газета Magyar Nemzet, яку вважають одним із рупорів партії влади, є угорським аналогом російського пропагандистського медіа Russia Today.

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