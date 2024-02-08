З Москвою треба діяти радикально: росіян шокувала заява правнучки героя СРСР
Росіяни рекордсмени зі створення легенд й міфів. Ворожа пропаганда вигадала не один десяток "знакових фігур", серед яких радянський льотчик Валерій Чкалов. Нині ім'я "легенди" заполонило російський інформаційний простір.
Правнучка льотчика – Дарія Богданова зробила провокаційну заяву, яка обурила громадян країни-агресора, це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Ігор Чечеринда. Він зауважив, що зараз ця історія є "хедлайнером" російського інтернету.
Зверніть увагу Як росіяни "косять гроші" на фейковому відновленні Маріуполя: розслідування FT
Обуренню росіян немає меж
До повномасштабного вторгнення 35-річна правнучка Чкалова спокійно жила в Росії. До того ж на теренах країни-терориста жінку шанували та навіть запрошували на заходи пам'яті її "легендарного прадіда".
Однак після російського вторгнення в Україну Дарія Богданова виїхала до Бельгії. Варто зазначити, що вона ще й має громадянство Ізраїлю.
Зараз правнучка героя СРСР закликала цивілізований світ вдарити по Москві ядерною зброєю. До того ж вона сказала, що готова надати фінансову допомогу й займається збором донатів, я так розумію на реалізацію своєї ідеї,
– мовив Чечеринда.
Після такої заяви вся зазомбована російська інтернет-спільнота вибухнула від обурення. Громадяни країни-агресора не можуть повірити, як правнучка Валерія Чкалова може закликати світ до ядерного удару по столиці Росії.
Обурення не вщухають вже другий день поспіль,
– зазначив майор ЗСУ.
На його думку, це теж знакова річ, що навіть "легендарні особистості", які пов'язані з міфами та легендами російської пропаганди, розуміють, що з Москвою треба щось робити радикально і головне – з її режимом.
Це очевидна річ. Хоча, звичайно, ядерну зброю ніхто не застосовуватиме,
– додав Чечеринда.
Ймовірно, після таких закликів Кремль швидко зітре з історії здобутки Валерія Чкалова й зробить його ворогом Радянського Союзу.
Побєдобєсіє пропагандистів
Російський пропагандист Дмітрій Кісельов в агонії вкотре погрожує ударом по Європі. Зокрема, по аеропорту в польському місті Жешув.
За словами пропагандиста, експертиза начебто "точно встановила", що літак Іл-76 збила американська система Patriot з території України. Для підтвердження своїх слів Кісельов показав заяву військово злочинця Владіміра Путіна про це.