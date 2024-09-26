Несподівана заява президента Ірану: чи дійсно там хочуть кинути Путіна

В Ірані раптово заявили, що ніколи не схвалювали вторгнення Росії до України. Ця заява суттєво відходить від тої лінії, якої там дотримуються у відносинах з Росією.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, що Іран завжди працює за таким принципом.

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Про що свідчить заява президента Ірану

Як наголосив Подоляк, президент Ірану – достатньо номінальна фігура. Усі важливі рішення ухвалює Корпус вартових Ісламської революції. А така заява президента Ірану – просто пшик, щоб заробити додаткові гроші.

Вони завжди так працюють. Роблять заяви. Потім на ці заяви ведуться в ЄС та США. Підписують якісь угоди з Іраном. Це допомагає Ірану отримати додаткові гроші, які вони витрачають на розбудову мілітарної складової своєї економіки. Не потрібно тут вірити в ілюзії,

– сказав Подоляк.

Іран віддає буквально все, що тільки Росія попросить. Тут і дрони, і робота інженерів тощо. Вже були повідомлення про балістичні ракети з Ірану. Там взагалі не зацікавлені в тому, аби Росія програла у війні.

В Ірані робитимуть все необхідне для того, щоб Росія в цій війні або отримала паузу, або м'яку капітуляцію України. Тоді Іран буде поводити себе ще зухваліше. Адже Росія інвестуватиме набагато більше грошей у цю країну. Це буде не тільки стратегічне партнерство. Це буде такий альянс, який загрожуватиме миру у світі,

– наголосив Подоляк.

На початку вересня стало відомо, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. В Ірані, звісно ж, нахабно заперечують, що вони це робили. Раніше там також заперечували постачання "Шахедів" до Росії.