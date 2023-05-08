Істерія Пригожина: для чого насправді була заява ватажка ПВК "Вагнер"

Днями очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив, що 10 травня виведе своїх найманців з Бахмута. Все через "снарядний голод". Це не що інше, як спроба заманити українців у пастку.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він підкреслив, що це дуже поширене явище в історії воєн.

Дивіться також Витяг останній козир: чим загрожує Росії заява Пригожина про виведення найманців з Бахмута

Провокація від росіян

Військовий експерт погодився, що росіяни можуть покласти усі свої зусилля в ці дні на штурм тих районів біля Бахмута, які їм ще не вдалося захопити. Тому будь-які слова чи заяви ворога треба ретельно аналізувати.

"Є така приказка: як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіянам. На мій погляд, це було не що інше, як спроба заманити нас українців у пастку. Дуже поширене явище у веденні воєн. У 1648 році козаки виграли блискучу битву під Корсунем, організувавши полякам дуже якісну західку, ввівши їх в оману і показавши, що вони нібито слабкі. Саме на це противник намагається нас спровокувати", – пояснив спікер.

Петро Черник про заяву Пригожина: дивитись відео

Він додав, що росіяни дуже бояться українського контрнаступу, тому будуть робити все, аби Сили оборони припустилися помилки.

Вони хочуть, щоб ми зробили нелогічний, неправильний крок, котрий може нам зашкодити. Нікуди вони не подінуться. Якщо Пригожин відійде, то тут же миттєво на його місце стануть інші підрозділи. Скажімо, рештки їхніх (російських – 24 Канал) десантних військ,

– припустив він.

Заява Пригожина: що відомо