Придворні ігри, – Гудков пояснив, навіщо Пригожин говорить про зупинення війни
Євгеній Пригожин нібито заявив, що так звану СВО потрібно закінчувати, адже Росія захопила певні території та "демілітаризувала" Україну. Проте є версія, що це не його особиста думка, а він транслює бажання російської влади.
Однак російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що не варто думати нібито Пригожин отримує вказівки з Кремля. Про це він заявив 24 Каналу.
До теми Пригожин почав доводити, що поразка Росії у війні – це навіть добре: чому саме – пояснили в ISW
Пригожин розуміє, чого хоче Путін
На думку Гудкова, в оточенні Владіміра Путіна теж лавірують та ведуть придворні ігри.
Вони повинні вгадати думки царя, слова, які він бажає чути, і діяти на випередження. Пригожин, можливо, вчиняє так само,
– припустив опозиційний політик.
На його думку, ватажок ПВК "Вагнер" не стоїть струнко перед Путіним, а той йому надає інструкції, як діяти.
"Пригожин розуміє, чого хоче Путін – припинення війни, при тому, щоб представити це, як перемогу Росії. Мовляв, вони захопили території, щось "денацифікували", щось "демілітаризували" і дали світові науку. Таки варіант влаштував би Путіна", – впевнений Гудков.
Російського диктатора влаштувала б також ситуація, подібна до тої, що склалася в Україні у 2014 році – не війна й не мир, якась є лінія розмежувань з окремими перестрілками.
Таку війну він міг би вести роками. І Пригожин це розуміє, а також те, що може втратити особистий склад ПВК "Вагнера" і позбутися впливу в серед "придворних" Путіна,
– зазначив співрозмовник.
Саме тому заява Пригожина пов'язана з інтересами Путіна, а також його власними, адже ПВК "Вагнера" зазнає величезних втрат і тому йому вигідно припинити війну зараз.
Чи отримує Пригожин вказівки з Кремля: дивіться відео
В Росії істерика з приводу контрнаступу ЗСУ
Однак сам Путін не може оголосити про припинення війни, поки не відчує, що зможе утримати захоплені території.
Він цього не відчуває. Більш того, в Росії у всіх істерика з приводу майбутнього контрнаступу України. Вони розуміють, вдалий наступ з деокупацією територій змінить розклад сил – в армії, суспільстві, міжнародній спільноті,
– стверджує опозиціонер.
Геннадій Гудков, додав, що Путіна влаштує заморожений конфлікт, і коли він зрозуміє, що цього можна досягти, оголосить про завершення СВО, але на умовах захоплення територій.
Більше про гучну заяву Євгенія Пригожина
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) поширив 14 квітня нібито заяву власника ПВК "Вагнера" про необхідність припинення війни Росією та закріплення на вже окупованих територіях. Проте пізніше аналітики ISW зазначили, що слова Пригожина були невірно інтерпретовані та вирвані з контексту.
- Отже, ISW запевняє, що Пригожин у своїй заяві розмірковував щодо українського контрнаступу та подальшого розвитку війни. Він навів гіпотетичний аргумент, який приписав "внутрішнім ворогам" країни-агресорки. А саме тим, хто вважає, що Росія має закінчити так звану СВО. Тому Пригожин закликає не поставити крапку у війні, а навпаки – продовжити боротьбу заради перемоги.
- У ISW зазначають, що невірне трактування слів Пригожина сталося через те, що його фрази були вирвані з контексту, а також тому, що в перекладі вони втрачають первісний сенс. Адже його стиль базується на "прямолінійному сарказмі, вибірковій двозначності, афоризмах, вульгарності й іронічному сленгу".