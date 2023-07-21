Збирає сили для провокацій, – російський опозиціонер про заяву Путіна щодо Польщі

Владімір Путін заявив, що західні землі нинішньої Польщі – це нібито "подарунок" Сталіна полякам. Мовляв, у Варшаві про це забули, тож росіяни це "нагадають". Також бункерний дід сказав, що Польща не лише "відторгнула у Росії її історичні землі", але ще й начебто "захопила" частину Литви. А тепер буцімто прагне "захопити" західні області України та Білорусь.

Таку заяву бункерного діда прокоментував 24 Каналу російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він зауважив, що така заява Путіна – це не жарти.

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Путін знову хоче отримати по зубах

Отримавши по зубах в Україні, бункерний дід вирішив негайно десь ще піти й отримати по зубах знову. Оскільки йому не шкода людей, ПВК "Вагнера" та просто наплювати на Білорусь, то він може розіграти певну історію із найманцями.

"У якій вагнерівці пошумлять на кордоні з Польщею, аби її "покарати". Спровокує дії Польщі у відповідь, зокрема, захоплення території Білорусі", – припустив Олевський.

Що означає заява Путіна щодо Польщі: дивіться відео

Однак втрата цієї території для Путіна не така критична, адже вона не його. А сам факт того, що там загинуть люди, бункерному діду принесе "велике задоволення".

А те, що він збирає сили, які можуть зробити таку провокацію у стилі Радянсько-польської війни 20-х років минулого століття, дивлячись на те, що він заявляє, можу цілком собі уявити,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Адже фраза бункерного діда про те, що "у Варшаві про це забули, а ми хочемо їм нагадати" – це повна калька з фрази Путіна, яку він казав перед початком повномасштабної війни Росії з Україною – 21 лютого 2022 року. Мовляв, якщо Україна хоче декомунізації – росіяни "готові показати, що значить для України справжня декомунізація".

"Те, що він сказав і те, що там є люди, які можуть це зробити, і те, що напрошується як історична аналогія, викликає у мене цілком серйозні побоювання", – зазначив редактор видання "The Insider".

Однак Польща, у разі чого, вважає Тимур Олевський, просто одразу дасть по зубах.

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