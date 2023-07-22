Така ж риторика була перед 24 лютого: у росіян з'явилася неочікувана ціль

Бункерний дід заявив, що західні землі Польщі – це, мовляв, "подарунок" від Сталіна. А у Варшаві, на його думку, про це забули, тому вони про це "нагадають". Та історичні екскурси Владіміра Путіна – то окрема історія.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, щойно періодично мовиться про якусь країну, Путін говорить, що Україну нібито "створив" Ленін, а Польщу буцімто "створив" Сталін. Варто зазначити, що у бік України бункерний дід робив таку заяву за три дні до повномасштабної війни Росії з Україною – 21 лютого 2022 року.

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"Він якось сказав такий перл, що "США врятувала Росія під час війни за незалежність". Насправді ці нісенітниці, які ця людина несе періодично, на жаль, це реалізується в якісь дії", – зауважив Яковенко.

Фронт проти Путіна

Нині всередині Росії проти російського диктатора створюють другий інформаційний фронт. Найбільш активні "бійці" цього фронту – глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин та терорист Ігор Гіркін. Зокрема, саме кожен з них і долучився до його створення.

"Якщо нормальні люди критикують Путіна за те, що він фашист, то ці люди критикують його за те, що він "недостатній фашист". Цей другий інформаційний фронт може спричинити не лише інформаційний, але й інший фронт", – переконаний російський опозиційний журналіст.

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Армія чекає свого часу

Адже Пригожин сподівається створити "другу армію світу", але та армія не піде на Україну чи на Польщу, вважає Яковенко. Вона може робити якісь перерви на експедиції в Африку, але її мета буде інша.

Вона чекає свого часу. У результаті її ціль – звісно, Москва. Жодних сумнівів. Іншої мети в неї немає. Пригожин розраховує на те, аби все-таки другий "марш справедливості" здійснити,

– наголосив Ігор Яковенко.

Однак важливо те, що на це розраховує не лише ватажок вагнерівців. Російська армія, яка перебуває нині на території України, до кінця приватизована, адже окремі її підрозділи здебільшого підкорюються та орієнтовані на своїх генералів. А вони, значною мірою, у конфронтації з російським міноборони. Тому, мовляв, російські солдати будуть орієнтуватися на окопних генералів, а не на фанерних маршалів як міністр оборони Сєргєй Шойгу.

"Це ще одна проблема, ще один сюрприз, з яким Путін обов'язково зіткнеться після того, як буде завдано першої серйозної поразки російській армії. Думаю, Путіну буде багато сюрпризів після цього", – переконаний російський опозиційний журналіст.

Заява російського диктатора про Польщу