Чергові байки, – Юсов пояснив, навіщо Шойгу завищує втрати української авіації

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу несподівано заявив, що окупанти збили 24 українських літаки за 5 днів. Це все байки.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, зауваживши, що на такі заяви взагалі не варто реагувати. Це – звичайна вигадка.

Дивіться також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії

Чому Шойгу зробив таку заяву

Як наголосив Юсов, Шойгу та інши представники міністерства оборони Росії поширюють абсолютно видумані цифри. Може скластися враження, що Україна має просто колосальну кількість і літаків, і бронетехніки тощо.

Це все чергові байки. Абсолютно видумані цифри. Якщо скласти і порахувати все, що росіяни буцімто знищили за період повномасштабного вторгнення, то виявляється, що у нас була величезна армада авіації, бронетехніки та інших засобів. Це не відповідає дійсності,

– підкреслив Юсов.

До теми – дивіться розмову з Андрієм Юсовим на ютубі 24 Каналу

Цілком зрозуміло, навіщо Шойгу зробив таку заяву. Росії потрібно якось відповідати на успішне застосування ЗСУ американської ракети ATACMS. Тоді вдалося знищити та пошкодити значну кількість гелікоптерів та іншої військової техніки ворога.

Шойгу нібито приїхав на фронт: коротко