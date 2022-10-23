"Брудна" бомба: політолог пояснив, чого чекати від Росії та навіщо Шойгу зробив таку заяву

Сєргєй Шойгу заявив, мовляв, Україна збирається застосувати "брудну бомбу". Це може свідчити, що саме Росія готується до такого кроку. Утім, навряд мовиться про використання бомби ядерного характеру.

Найімовірніше, мова йде про руйнування Каховської ГЕС. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Ймовірно, збираються підірвати Каховську ГЕС

На його думку, країна-агресорка боїться використати ядерну зброю, оскільки на це буде рішуча відповідь наших союзників. Тоді як підривом гідроелектростанції можна наробити лиха в Україні, не застосовуючи ядерну зброю.

Це вказує на те, що вони збираються виходити з території України. Можливо, десь на Півдні та Сході – Донецька та Луганська області, вони поки ще лишатимуться, але вже готуються до виходу. Вони розуміють, що не втримають ситуацію,

– пояснив Клочок.

На думку політичного експерта, Шойгу робить такі гучні заяви, щоб повернути довіру свого хазяїна Владіміра Путіна, оскільки наразі його відсунули від управління військовими процесами в Україні.

"Це моє припущення, але ймовірність того, що буде серйозна катастрофа на Каховській ГЕС є дуже високою", – підсумував політичний експерт.

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