Росіяни намалювали карту з постраждалими регіонами в разі підриву "брудної бомби": де епіцентр

На тлі заяв Шойгу про "брудну бомбу" у мережі з'явилось фото створеної росіянами карти України. На ній зображені регіони, які буцімто постраждають у випадку підриву.

Шойгу видав фейкове звинувачення на адресу України щодо підготовки до застосування "брудної бомби". Після таких заяв у Міноборони Росії поширили карту областей, які буцімто постраждають під час підриву, повідомляє 24 канал.

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Росіяни вже назвали можливий "епіцентр вибуху"

Судячи з карти, після підриву "бомби" радіоактивні речовини нібито торкнуться Києва, дійдуть до Львова і навіть Польщі. Епіцентр вибуху – тимчасово окупований Енергодар.

Під час вибуху постраждає навіть Польща / Фото Міноборони Росії

Хоча Шойгу звинувачує у підготовці цієї провокації Україну, всім відомо, що таким чином Росія анонсує свої злочини.

"Брудна бомба" по телефону від Шойгу: що відомо

23 жовтня Сергій Шойгу обдзвонив іноземних міністрів оборони та розповів їм маячню про "брудну бомбу". Володимир Зеленський заявив, що російський міністр влаштував "телефонну карусель".

Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили нову російську хвилю дезінформації.

Олексій Резніков запросив місії ООН і МАГАТЕ в Україну та закликав світ відповісти на ядерний шантаж Росії. Крім того, Резніков заявив, що Сєргєй Шойгу видав абсурдну та небезпечну брехню про "брудну бомбу".

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