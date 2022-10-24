Росіяни намалювали карту з постраждалими регіонами в разі підриву "брудної бомби": де епіцентр

24 жовтня 2022 , 16:41
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На тлі заяв Шойгу про "брудну бомбу" у мережі з'явилось фото створеної росіянами карти України. На ній зображені регіони, які буцімто постраждають у випадку підриву.

Шойгу видав фейкове звинувачення на адресу України щодо підготовки до застосування "брудної бомби". Після таких заяв у Міноборони Росії поширили карту областей, які буцімто постраждають під час підриву, повідомляє 24 канал.

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Росіяни вже назвали можливий "епіцентр вибуху"

Судячи з карти, після підриву "бомби" радіоактивні речовини нібито торкнуться Києва, дійдуть до Львова і навіть Польщі. Епіцентр вибуху – тимчасово окупований Енергодар.

Під час вибуху постраждає навіть Польща / Фото Міноборони Росії

Хоча Шойгу звинувачує у підготовці цієї провокації Україну, всім відомо, що таким чином Росія анонсує свої злочини.

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Автор: Северин Трач