Росіяни намалювали карту з постраждалими регіонами в разі підриву "брудної бомби": де епіцентр
На тлі заяв Шойгу про "брудну бомбу" у мережі з'явилось фото створеної росіянами карти України. На ній зображені регіони, які буцімто постраждають у випадку підриву.
Шойгу видав фейкове звинувачення на адресу України щодо підготовки до застосування "брудної бомби". Після таких заяв у Міноборони Росії поширили карту областей, які буцімто постраждають під час підриву, повідомляє 24 канал.
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Росіяни вже назвали можливий "епіцентр вибуху"
Судячи з карти, після підриву "бомби" радіоактивні речовини нібито торкнуться Києва, дійдуть до Львова і навіть Польщі. Епіцентр вибуху – тимчасово окупований Енергодар.
Хоча Шойгу звинувачує у підготовці цієї провокації Україну, всім відомо, що таким чином Росія анонсує свої злочини.
"Брудна бомба" по телефону від Шойгу: що відомо
- 23 жовтня Сергій Шойгу обдзвонив іноземних міністрів оборони та розповів їм маячню про "брудну бомбу". Володимир Зеленський заявив, що російський міністр влаштував "телефонну карусель".
- Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили нову російську хвилю дезінформації.
- Олексій Резніков запросив місії ООН і МАГАТЕ в Україну та закликав світ відповісти на ядерний шантаж Росії. Крім того, Резніков заявив, що Сєргєй Шойгу видав абсурдну та небезпечну брехню про "брудну бомбу".
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