Колишній канцлер Німеччини та друг Путіна Герхард Шредер знову нагадав про себе. Він переконує, що війну в Україні можна було б завершити переговорами ще у 2022 році, але втрутилися Сполучені Штати. Ця заява зроблена неспроста.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Герхард Шредер – справді "унікальна" людина. Він тривалий час перебував у раді директорів "Роснєфті", а також – продовжує лобіювати інтереси Росії за кордоном.

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При цьому його не люблять навіть у Німеччині, де він народився. А, найімовірніше, він і досі отримує зарплату "у конверті" від Росії.

Що означає заява Шредера

Як наголосив Тизенгаузен, упродовж останнього часу Путін майже кожного разу говорить про потребу переговорів з Україною. Буцімто Києву треба зробити перший крок, а тоді все буде нормально.

Натомість Шредер намагається розсварити Сполучені Штати та Європу. Також він просуває питання переговорів України та Росії.

Шредер втілює важливий задум Путіна. Він каже, що війна могла завершитися у 2022 році. Але тоді США буцімто сказали Україні не йти на перемовини. Він просуває думку, що війна потрібна Штатам, але платить за неї Європа. Ось таке ключове завдання він вирішує,

– зазначив Тизенгаузен.

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Шредер почав розповідати, що Україні всього лиш потрібно було піти на певні поступки – і тоді війна б закінчилася. Однак домовлятися з Росією зараз – взагалі жахлива ідея.

Після Першої російсько-чеченської війни Москва пішла на мирний договір і почала працювати над помилками. Вже через кілька років вони буквально знищили Грозний та захопили Чечню. Переговори не зупинять Росію.

Путін зрозумів у 2022 році, що всю Україну не зможе захопити. Він підписав би папери, а потім повернувся б. І все. Тоді було б нам значно складніше. Бо він мав би в Україні Медведчука, а його медіаімперія стала б в рази більшою,

– розповів Тизенгаузен.

Заява Шредера: коротко