Трамп починає визнавати, що Росія тягне час: у чому може бути небезпека

Дональд Трамп вже навіть заговорив, що Росія може затягувати час щодо мирних переговорів. Така поведінка Путіна досить очікувана. Але от наслідки можуть бути досить тривожними.

Про це 24 Каналу розповів професор політології Університету Бейлор Сергій Куделя, зауваживши, що мирні переговори дійсно просуваються повільно. І Трамп починає це усвідомлювати.

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Що може зробити Трамп

Як наголосив Куделя, Трамп чудово розуміє, що 24 години було зовсім недостатньо для припинення такої війни. І може таке статися, що його каденції не вистачить на остаточне врегулювання ситуації.

Зараз президент США шукає версії, аби виправдати відсутність швидкого результату. І якщо все буде й надалі просуватися повільно, то ситуація може кардинально змінитися. Вже неодноразово лунали припущення, що Трамп хотів би Нобелівську премію миру.

Тут є певна небезпека. Якщо Трамп побачить, що швидкого результату досягнути неможливо; що Нобелівської премії з миру не буде, то він може забути про цю війну. Ігнорувати її. Відсторонитися і залишити її на європейців. Це – песимістичний розвиток подій для України,

– зазначив Куделя.

Така ситуація ускладнить можливість України для оборони. Очевидно, що паралельно Росія спробує домовитися зі Сполученими Штатами про принаймні якесь зняття санкцій. А це допоможе їм відновлювати військовий потенціал.

Нагадаємо, нещодавно Трамп зауважив, що Росія дійсно може затягувати мирні переговори. Однак президент США взагалі не став це засуджувати чи якось тиснути на Путіна. За його словами, він сам неодноразово використовував таку тактику.