Нагадайте йому, коли Росія окупувала Крим: чим заява Трампа про удар по Москві вигідна Україні

Колишній очільник Білого дому та нині кандидат у президенти США Дональд Трамп на закритому заході передвиборчої кампанії заявив, що "розбомбив би Москву", якби вона напала на Україну за його президентства. Говорити про те, що Трамп дійсно так зробить немає ніяких підстав, тому що він завжди загравав із диктаторами. Однак його слова можуть зіграти на руку Україні.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трамп часто робить багато екстравагантних випадів, які, на перший погляд, можуть йому додавати, але підігрують зовсім іншим політичним силам. Можливо, цього разу так і станеться.

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Яка користь Україні від популістської заяви Трампа

Трамп – це популіст. На щастя, сьогодні це розуміють в Європі, тож готуються до можливого наступного терміну президентства Трампа. Як зазначив Клочок, його заява – це виключно загравання з виборцем, але в цьому є дуже хороший і позитивний момент для України.

На тлі політичного протистояння у Сполучених Штатах Америки Джозеф Байден дещо відійшов у своїй риториці від питання підтримки України. Адже розуміє небезпеку розділення електорального поля щодо участі США в урегулюванні міжнародних військових конфліктів.

Те, що Трамп сьогодні підігрів цю тему в США, спонукатиме Байдена робити відповідні кроки й заяви. В цьому сенсі дуже показовим є поки що невизначеність Білого дому щодо участі очільника овального кабінету у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15 – 16 червня,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, для нас популістська заява Трампа є шансом переконати Байдена відвідати Саміт миру, аби своєю присутністю він продемонстрував підтримку наших спроб протистояти російській агресії. Чинному президенту США це може суттєво додати у виборчій кампанії.

Трамп мав шанс "розбомбити Москву"

Заяви щодо того, що Трамп "розбомбив би Москву чи Пекін", зовсім не вкладається у здорову логіку. Адже під час свого президентства він зустрічався з Владіміром Путіним, якому дарував якісь м'ячі, а також з Кім Чен Ином дуже люб'язно намагався владнати ситуації з Південною і Північною Кореєю. Теж саме стосується політики з Китаєм.

Трамп робив деякі жорстокі речі щодо Китаю, запроваджуючи санкції, але американські економісти говорили, що така політика із Китаєм не додала економіці Сполучених Штатів, вона суттєво підірвала її стійкість.

Я радив би політтехнологам і спічрайтерам Трампа видати йому пам'ятку, де буде прописано, в якому році Росія вдалася до анексії Криму. У 2014 році він ще не був президентом, але потім, коли він став президентом, то у нього були всі шанси розбомбити Росію. Чому він цього не зробив? Тому що він відвертий популіст,

– зауважив Клочок.

Крім того, зараз є багато наративів про те, що Трамп зупинив "Північний потік-2", передав Україні летальну зброю. Згадаймо про летальну зброю, зокрема, Javelin, які наказали розмістити виключно на Заході України. Ними не можна було знищувати навіть російські танки на Донеччині та Луганщині. Тому від летальної зброї, яку передав Трамп, не було жодної користі.

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