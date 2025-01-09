Трамп поки що маневрує: чи загрозлива для України позиція його сина

Син Дональда Трампа нещодавно звинуватив Україну у лісових пожежах в Каліфорнії. Мовляв, пожежники передали свою техніку нашій державі, тому не змогли швидко впоратися з вогнем. Не варто ототожнювати його думки з позицією батька.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що син Трампа вже давно займає досить антиукраїнську позицію. А мільярдер Ілон Маск взагалі поводиться хамсько щодо західних союзників. Щодо України у нього дещо м'якше ставлення.

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Чи впливає це на позицію Трампа

Як наголосив Фесенко, не варто вважати, що ці люди аж прямо впливають на погляди Трампа. Так, вони можуть принаймні частково впливати на його позицію. Але наразі новообраний президент США не завжди кидається в крайнощі.

Наразі Трамп маневрує. Можливо, він інтуїтивно розуміє, що зараз не варто кидатися в крайнощі; що в деяких питаннях варто зберігати рівновагу. А позиція Трампа-молодшого та Маска є загрозою не лише для нас, але й для єдності усього західного світу,

– сказав Фесенко.

Україні варто обережно поводитися з адміністрацією Трампа. Не можна вступати з ними у конфлікт та жорстко реагувати на досить неоднозначні репліки окремих представників, які намагаються бути поруч з новим президентом США.

Дональд Трамп-молодший вважає, що лос-анджелеські пожежники не змогли загасити пожежу, бо передали надлишкову техніку Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Х. Його репостнув Ілон Маск.