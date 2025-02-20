На нас чекають неочікувані зміни: головне з інтерв'ю з Подоляком про Трампа та закінчення війни

Після приходу до влади Дональд Трамп одразу розставив пріоритети роботи його адміністрації і здивували вони подекуди не лише Україну. Дії американського президента можуть серйозно вплинути на увесь світ й особливо – Європу.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, як може змінитися світ вже найближчим часом, та яку роль у цьому відіграє Україна. Про це та не тільки – читайте у матеріалі далі.

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Світ може серйозно змінитись через Трампа і роль України у цьому не остання

Президент Франції Еммануель Макрон після екстреної зустрічі з лідерами ЄС повідомив, що готовий взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в Україні та Європі. Він також нагадав про чітку позицію партнерів, які прагнуть міцного та довготривалого миру в Україні.

Усе це пролунало на тлі скандальних заяв Дональда Трампа та його команди, які були адресовані як Україні, так і Європі.

Все ж я хочу закцентувати, що Трамп навряд чи хоче, щоб США перестали сприймати як глобального лідера та гаранта домовленостей. Поки виглядає, ніби він готовий для чогось піти в ізоляцію і співпрацювати з негативістськими режимами, які дають низьку дохідність для США. Але я не бачу в цьому жодного прагматизму, це просто інформаційна ейфорія, яка триватиме ще якийсь час,

– пояснив Михайло Подоляк.

На думку радника голови ОП, за деякий час адміністрація Трампа повернеться до реальності й прагматизму й тоді все стане на свої місця. Втім справедливо зауважити, що Європу справді підштовхують до самостійності й суб'єктності.

"Ми можемо отримувати неочікувану конфігурацію, де Україна відіграватиме лідерську функцію, бо чітко артикулює політичну та безпекову позицію. Україна фіксує, що лише через об'єднані внутрішні альянси можна досягнути успіхів, а інвестиції у сучасні мілітарні технології вкрай необхідні, адже не можна залежати від когось у цьому питанні (...) Зрештою, ми можемо отримати абсолютно суб'єктну Європу", – зазначив Подоляк.

Ба більше, лише в України є настільки велика та потужна армія серед європейських країн, тобто на базі цієї армії Європа може створити нову безпекову архітектуру.

Як зупинити вогонь у 2025 році

Очільник ГУР МО Кирило Буданов допустив, що вже у 2025 році можливе припинення вогню між Росією та Україною. За його словами, ситуація дуже парадоксальна, адже Україна та Росія мають протилежні позиції, втім обидві країни прагнуть зупинки бойових дій.

Михайло Подоляк уточнив, що є два інструменти тиску на країну-агресорку: нафтове ембарго та суттєве нарощення ударів по території Росії.

Економічний тиск через нафтове ембарго – це найпростіший та найшвидший шлях, бо інші санкції є доволі поступовими. Ембарго на нафту – остаточно обнулить дохід Росії для фінансування мілітарних та мобілізаційних програм. Мілітарний інструмент – це суттєве нарощування ракетних та дронових ударів по території Росії,

– пояснив Подоляк.

Крім того, має бути велика кількість безпілотників, які використовує Україна у межах заміщення тактичної авіації по лінії фронту. Саме ці інструменти є ефективними, й дуже лякають Росію. Наприклад, знищення нафтопереробної галузі на території європейської частини Росії суттєво підриває логістичні спроможності окупантів далі насичувати ресурсом лінію фронту.

"Нам потрібне не просто припинення вогню на умовах Росії. Нам потрібне припинення вогню на відносно справедливих умовах для того, щоб далі можна було підвищувати свої вимоги з погляду фіналізації війни", – додав Подоляк.

Чому заяви Трампа про "зниклі гроші" не відповідають дійсності

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виділили приблизно 350 мільярдів доларів допомоги для України, однак Володимир Зеленський нібито не знає, "куди поділась половина цих грошей". Ба більше, Трамп сказав, що Європа витратила на підтримку України значно менше. Втім слова Трампа дещо відрізняються від реальності.

Можна говорити все, що завгодно, але є цифри і кількість зброї. Якщо зробити детальний аналіз, скільки зброї і на яку суму нам передали Європа і США, ми будемо, м'яко кажучи, шоковані, адже все, що говорять США – не відповідає дійсності,

– наголосив Подоляк.

Зокрема, президент України повідомив, що війна обійшлась США та Європі близько у 200 мільярдів доларів. Так, США надали близько 67 мільярдів доларів у вигляді зброї. Крім того, 31,5 мільярда – це фінансова допомога в бюджет.

"Є відповідні фіксовані звіти на сайтах інституцій Сполучених Штатів: Мінфін, Конгрес, Сенат – скільки було виділено, за якими програмами тощо. Фінансово в Україну зайшла одна третина загальної суми, решта – через держзамовлення пішла на військове виробництво США. Тобто не мовиться про 350 чи навіть 200 мільярдів", – зауважив посадовець.

Щобільше, моніторингові місії Пентагону та Мінфіну працюють в Україні постійно від початку повномасштабного вторгнення. Тобто Мінфін відстежує як використовують кошти, а Пентагон – де розташована велика зброя на кшталт HIMARS, ABRAMS тощо. Отож ця інформація для Дональда Трампа є абсолютно доступною.

"Публічно говорити про те, чого не існує, трохи дивно навіть з погляду репутації", – додав Подоляк.

Варто додати, що ще на початку лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США більше ніж 75 мільярдів доларів військової допомоги зброєю, а не 177 мільярдів, як на той момент заявляли деякі політики. Окрім військової допомоги, Україна отримує підтримку в інших сферах, зокрема в енергетиці та медицині, але ці програми наразі призупинені.