Як реагують росіяни на допис Трампа?
Так, Дональд Трамп опублікував допис, у якому заявив, що Росія зіткнулася з великими економічними проблемами. Він згадав черги за бензином та тиск через військові витрати.
Ця заява викликала бурхливу реакцію у російських соцмережах. Так, у коментарях до новини росіяни почали відхрещуватися від любові до Дональда Трампа, охрестивши того "флюгером".
Посеред тонни нецензурної лексики лунали традиційні заклики до ударів ядерною зброєю. Хоча дехто і зазначає, що Трамп, вочевидь, ще не раз поміняє свою думку.
Схожа реакція і в z-пабліках. Пропагандист Ігор Дімітрієв, спостерігаючи за істерією навколо, порадив видаляти дописи про "старого друга Росії". Мовляв, скоро з'явиться нова методичка і знову будуть висміювати, як президент США падає з трапів і плутає назви країн.
Не обійшлося і без головного "аналітика" – Дмитра Медведєва. Він вважає, що Трампа "не такий" і від обов'язково повернеться. Мовляв, міняти думку є тактикою успішного управління державою через соцмережі.
Що сказав Трамп і що це означає?
Дональд Трамп заявив, що зараз настав час Україні діяти – мовляв, за підтримки Європи та НАТО можна "повернути всю Україну в її первісному вигляді". Він не виключив повернення територій, визнавши можливим навіть "йти далі".
Окрім цього, Трамп підтвердив, що США продовжать постачання зброї НАТО, а те вже буде розпоряджатися нею, як саме того захоче.
Володимир Зеленський зауважив, що заява Трампа стала для нього сюрпризом. Він вважає це позитивним сигналом, що Америка буде з Україною до кінця війни.
Журналіст Остап Яриш у колонці для 24 Каналу заявив, що остання заява Трампа про Україну точно є найбільш прихильною з усіх попередніх. Окрім допису у мережі, президент підтвердив, що окуповані території мають повернутися Україні і у розмові з Макроном. Як відомо, Трамп любить ставити на переможців.