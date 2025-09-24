Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський паблік Readovka.

Дивіться також Дедлайн Путіну поставили невипадково: експерти розібрали зустріч Зеленського і Трампа

Як реагують росіяни на допис Трампа?

Так, Дональд Трамп опублікував допис, у якому заявив, що Росія зіткнулася з великими економічними проблемами. Він згадав черги за бензином та тиск через військові витрати.

Ця заява викликала бурхливу реакцію у російських соцмережах. Так, у коментарях до новини росіяни почали відхрещуватися від любові до Дональда Трампа, охрестивши того "флюгером".

Посеред тонни нецензурної лексики лунали традиційні заклики до ударів ядерною зброєю. Хоча дехто і зазначає, що Трамп, вочевидь, ще не раз поміняє свою думку.

Як росіяни реагують на заяви Трампа / скріншоти 24 Каналу

Схожа реакція і в z-пабліках. Пропагандист Ігор Дімітрієв, спостерігаючи за істерією навколо, порадив видаляти дописи про "старого друга Росії". Мовляв, скоро з'явиться нова методичка і знову будуть висміювати, як президент США падає з трапів і плутає назви країн.

Пост Дімітрієва про заяву Трампа / фото з мережі

Не обійшлося і без головного "аналітика" – Дмитра Медведєва. Він вважає, що Трампа "не такий" і від обов'язково повернеться. Мовляв, міняти думку є тактикою успішного управління державою через соцмережі.

Медведєв чекає старого Трампа / фото з мережі

Що сказав Трамп і що це означає?