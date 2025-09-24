Як змінюються думки Трампа?

Відверто, слова Дональда Трампа пряміші за більшість того, що лунало від Джо Байдена. Про це пише Остап Яриш, інформує 24 Канал.

"З суттєвою допомогою Європи та НАТО, Україна здатна перемогти, повернувши всі окуповані території, – а США, своєю чергою, продовжать постачання зброї. Росія ж не спроможна на успіх, бо насправді є лише "паперовим тигром", чия економіка приречена на крах", – це суть заяви Трампа.

Ця заява не обмежилась дописом в соцмережах. Протягом зустрічі з Еммануелем Макроном Трамп підтвердив, що дійсно переконаний в написаному і вважає, що окуповані території мають повернутися під контроль України.

Тепер відмотаємо трохи назад. Кілька тижнів тому Трамп твердо заявляв, що Україна ніколи не була здатною перемогти. Мовляв, для миру вона мусить поступитися частиною територій і піти на угоду, бо Росія – то велика сила, яка ніколи не програвала у війнах.

Ще перед цим Трамп жорстко критикував Росію, переміщав ядерні субмарини і давав чіткий дедлайн закінчити війну, інакше – нещадні санкції. Він казав, що розчарований байками Володимира Путіна і не хоче з ним більше говорити. Потім, як пам'ятаємо, була Аляска і червона доріжка.

Остання реакція Трампа, хоч однозначно є позитивною для України, матиме вагоме значення тоді, коли з епізодичної заяви стане послідовною риторикою. І коли цю риторику підхоплять Венс, Рубіо, Гегсет та інші, трансформуючи її в політику та головне – дії.

Ми не знаємо, як думатиме президент ще за два – три тижні, і що ми почуємо від нього далі. Можливо, він узагалі вирішить відмовитись від ідеї мирного процесу. Втім, дещо тут є передбачуваним. Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів. Ця логіка в нього залишається незмінною.