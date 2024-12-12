У Москви мало місця для маневрів: який сигнал дає Путін новою заявою про "Орешник"

Владімір Путін заявив, що Росії зараз важливіше вдосконалювати "Орешник", ніж оновлювати ядерну доктрину та застосовувати ядерну зброю. Такі слова все одно залишаються тиском на Україну та маніпуляцією.

Російський диктатор ж хоче довести, що "не хоче" здійснювати ескалацію. Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що для ядерної війни у Москви немає місця для маневрів.

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Який сигнал дає Путін новою заявою про "Орешник"

За словами російського правозахисника, Путіну було важливо сказати, що "Орешник" є альтернативою ядерної зброї, адже це дуже болюча тема для Трампа. Майбутній президент США, на думку Фейгіна, "розмазує" поняття та не чітко критикує дії країни-агресорки.

Ескалація ядерної війни – це табу для Росії, у Москви мало місця для маневрів. Погрожувати ядерною зброєю росіянам не вигідно,

– пояснив російський правозахисник.

Фейгін підкреслив, що "заміна" ядерної зброї на міжконтинентальні ракети все ж є сигналом від Путіна про те, що, буцімто, Росія не хоче здійснювати ескалацію, а "обійдеться" балістичними ракетами.

Однак це все одно є тиском на Україну, щоб вона виконала російські умови закінчення війни,

– наголосив він.

До речі, іноземні ЗМІ повідомили, що Росія може запустити гіперзвукову балістичну ракету "Орешник" по Україні найближчими днями. Водночас американські чиновники вважають, що "Орешник" не змінить перебіг війни та є спробою залякування.