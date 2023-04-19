Президент Бразилії вирішив підіграти Китаю: "миротворчі" заяви матимуть наслідки

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виступив з низкою цинічних заяв щодо війни. Зокрема, він запропонував нам поступитися Кримом на користь Росії.

Ба більше, він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем, де заявив, що "США заохочують війну в Україні". Звісно, у Китаю свої довгострокові інтереси, проте звужувати китайську політику до примітивного антиамериканізму – велика помилка. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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"Я нагадаю одну просту річ: товарообіг Китаю зі США та ЄС у 8 разів більший, ніж з Росією. Він не готовий розривати ці економічні відносини", – сказав Фесенко.

Однак є небезпека – спроба розколоти Захід. Французький президент Емануель Макрон ледь не потрапив на цей "гачок". Йому сподобалося, як його приймали у Китаї, вмовляли, що треба продемонструвати самостійність. Тому більше проблем зі спробами окремих західних політиків загравати з Китаєм.

Вирішив нагадати про себе

Новий президент Бразилії має дуже неоднозначну історію, зокрема, його звинувачували у корупції. Крім того, ця людина вийшла з лівого руху, а там – завжди присутній антиамериканізм.

Зараз новий президент Бразилії хоче штучно підійняти геополітичну вагу своєї країни та свою власну політичну вагу. Він бачить, що Китай грає не в союз з Росією, а в "миротворчі ініціативи". Президент Бразилії вирішив підіграти Китаю.

Це бажання штучно стати регіональним лідером, а ще й нагадати про себе світові буцім-то миротворчими ініціативами. А вони – дуже примітивні. Насправді вони або відлуння китайських ініціатив, або спроба підіграти китайцям і росіянам,

– вважає Фесенко.

Жодного реального впливу від цих заяв не буде. Ба більше, там дуже багато антиамериканізму, що це, найімовірніше, спровокує більше проблем, аніж принесе зисків для Бразилії.

Тому сприймати серйозно подібні заяви не варто. Так, Бразилія є членом "Великої двадцятки", але там зараз домінують не такі позиції, які демонструє президент Бразилії. "Я думаю, за певний час він сам буде змушений скорегувати свою позицію", – резюмував Фесенко.

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