У кожного свої мотиви, – політолог пояснив скандальні заяви президентів Бразилії та Франції

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва зробив недолугу заяву із пропозицією Україні віддати Крим Росії. Від нього не відстає очільник Франції Еммануель Макрон.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. За його словами, у різних країн своя мотивація гучних заяв стосовно українського питання територій.

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Чому Макрону не йметься

Олексій Кошель наголосив, що Еммануель Макрон та сама Франція – це один із лідерів ЄС.

"Не забуваймо абсолютно прагматичні та приземлені речі, якими також інколи керуються політики", – зауважив він.

Рейтинг Макрона надзвичайно серйозно просів після скандалів, пов'язаних із пенсійною реформою.

Я не виключаю, що це формат, можливо, частково перебити тему, запропонувати свою гру, свій напрямок роботи,

– припустив політолог.

На його думку, на Заході політик – це носій рейтингу своєї політичної сили. Питання політичної репутації важливе не тільки для політика, але й для його політичної сили.

Чому активізувалася Бразилія

Олексій Кошель зазначив, що Бразилія водночас теж хоче відчувати себе лідером, але вже на Латиноамериканському континенті.

Звісно, уряд, який бере активну участь у розв'язанні такого масштабного конфлікту, має свою вигоду з цього.

Набуває важливого авторитету, стає серйозним гравцем, що пізніше буде відображатися і в інвестиціях, і в багатьох інших економічних речах,

– пояснив він.

Тож заяви Бразилії та Франції – точно не випадковість.

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