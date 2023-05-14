Реакції Кремля поки не видно: Гудков припустив, чи робитиме щось Путін проти Пригожина

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин фактично збунтувався проти диктатора Владіміра Путіна. Кремль поки ніяк на це не реагує.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Пригожин зараз буквально бореться за власне життя. Тому й постійно поширює різні одіозні заяви.

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Він усвідомлює, що зараз в Росії хочуть знищити його терористичне угруповання. А вже після того можуть взятися і за самого Пригожина. Утім, у нього є і свої "карти в рукаві".

Він захищає себе. Звідси і йде цей напір емоцій та рішучість. При цьому він дуже добре вміє говорити. На зрозумілій і дуже яскравій мові, яка дуже добре доходить до простих людей. Російські генерали так говорити не можуть,

– розповів Гудков.

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Як в Кремлі реагують на заяви Пригожина

Як вважає Гудков, Путін не врахував, що його креатура може ось так збунтуватися. Нещодавно Пригожин буквально наїхав на диктатора зі словами "дєдушка-м*дак". Однак найцікавіше, що жодної публічної реакції на вибрики власника ПВК "Вагнера" немає.

В Кремля немає реакції. Вони перебувають в такому стані, що не знають, як тут діяти. Вони і вбити його не можуть, і судити не можуть. Там можуть лише організувати такі умови, за яких Пригожин просто загине на війні. Це для них буде найкращим варіантом,

– припустив Гудков.

У такому випадку вони почнуть розповідати, що Пригожин загинув "як герой" та дадуть йому певні нагороди посмертно. А тоді просто забудуть за цього терориста.

Заяви Пригожина: коротко