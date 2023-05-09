Отримав карт-бланш, – ексспівробітник СБУ про майбутнє Пригожина після заяв із Бахмута

Окупанти пішли на друге коло зі своїми улюбленими дедлайнами щодо захоплення наших земель. Минулого року до 9 травня росіяни мали "взяти усю Україну", а цьогоріч – невеличкий Бахмут. Щоправда, ціль знову не досягнута.

Але для загарбників це лише терміни, які потрібно зазначати у плані. Не виконали? Нічого, буде новий план, будуть нові терміни. За це не знімають з посад військове керівництво. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Цікаво Мишача метушня навколо Бахмута: чому тікток-війська Кадирова виступили проти "зеків" Пригожина

Час працює проти Пригожина

Російські воєнкори та пропагандисти розуміють, що вони переходять в глуху оборону. Ресурсів для наступу немає. Євгєній Пригожин заявляв, що збирається йти з Бахмута через нестачу боєприпасів.

Водночас генерал Олександр Сирський зауважує, що наступи вагнерівців там лише посилюються. Існує думка, що уся ця історія з конфліктом між Пригожиним та міноборони Росії може бути хитрим планом російського військово-політичного керівництва.

"Я впевнений, що не було такого обговорення в Кремлі, де сидить Ніколай Патрушев, Сєргєй Шойгу, Євгєній Пригожин і Владімір Путін: "О, давайте замутимо план! Пригожин буде пів року крити матюками Герасимова і Шойгу, тільки ви не ображайтеся. Він ще буде хейтити вашу доньку, вашого зятя, і буде погрожувати. Все нормально, приймається", – зауважив Ступак.

У росіян є оперативні задуми, каже він, але не настільки великі. Дійсно є проблема комунікації між російським міноборони та вагнерівцями. Пригожин виставив ультиматум: "якщо не дасте, я піду". На нього "повівся" Кремль.

Кремль двічі програв: спершу Пригожину, потім Збройним Силам України. Пригожин поважає тільки силу. Він не поважає слабаків. Він неодноразово казав, що Володимир Зеленський – сильна людина. А Кремль такою дією показав, що він слабкий, він залежить від Пригожина,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

У майбутньому Пригожин і далі братиме "на голос". Він виходитиме і волатиме: "Герасимов! Шойгу! Де боєприпаси? У нас брак боєприпасів!". За словами Ступака, час працює проти Пригожина. І чим довше в нього не буде перемог, тим інтенсивніше руйнуватиметься його стабільність у навколокремлівській еліті.

"Зараз у нього карт-бланш: ось тобі все – покажи результат. Виходить, що "все" дали, а "в результаті" – нічого. Якщо в нього не вийде, думаю, його зливатимуть, причому дуже інтенсивно й жорстоко", – стверджує Іван Ступак.

Ступак про майбутнє Пригожина: дивіться відео

Кадиров знову може заявити про себе

Відомо, що у Бахмуті до вагнерівців мають додати ще й кадирівців. Але Кадиров не може йти на закидування живою силою, бо в нього немає стільки людей. Для нього усі люди важливі, тому що вони підтримують його режим у Чечні. Він зазнав великих втрат у Київській області, потім на Східному напрямку.

У перші місяці вторгнення чимало його найкращих людей перерубали українські військові. На тривалий час він заховався за своїм "університетом спецназа", заробляючи гроші. Зараз у нього з'явилася можливість знову про себе заявити,

– акцентує Ступак.

Кадиров спробував зробити історію з тихим рейдерством ПВК "Вагнер". Він почав закликати: "Хлопці, переходьте до наших спецпідрозділів. У нас і командири кращі, і зарплата краща, і взагалі умови кращі". У такий спосіб він хоче знесилити Пригожина.

"Це лише перші ластівки. Далі буде серйозніше", – підсумував Іван Ступак.

Росія не здатна вести оборонну операцію