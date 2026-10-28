"Чергова ІПСО": експерт розкрив мету заяв Путіна про "аналог" Starlink та Маска

Володимир Путін заявив про нібито співпрацю зі SpaceX та назвав проєкт "Рассвет" аналогом Starlink. Такі заяви є черговою спецоперацією Кремля для спроби зірвати військову допомогу Україні.

Про справжню мету маніпуляцій російського керівництва в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, Москва прагне створити додаткові канали комунікації зі США та вплинути на настрої у Вашингтоні. Експерт підкреслив, що в реальності російська технологія неспроможна стати замінником американської системи.

Чому "Рассвет" не здатний замінити Starlink

Як зазначив Жмайло, у космічній галузі певна взаємодія між Вашингтоном та Москвою фактично триває від початку повномасштабного вторгнення. Проте російський проєкт "Рассвет" наразі абсолютно далекий від американського сервісу супутникового зв'язку.

Їм потрібно запустити десятки супутників для того, щоб система стала повноцінним аналогом Starlink. Росія станом на зараз не має таких потужностей,

– підкреслив Жмайло.

Поодинокі апарати, які країна-агресорка запускає зараз, здатні допомогти ворогу хіба що в проведенні точкових операцій, зокрема для керування дронами. Проте досягти масштабів і темпів, які наразі використовують Сили оборони України, противник не зможе.

Нагадаємо, що Росія активно готується до повноцінного розгортання власної низькоорбітальної супутникової системи "Рассвет", яка покликана замінити американський зв'язок на передовій. Попри відсутність власних передових розробок у Кремлі, загроза для лінії боєзіткнення виявилася набагато ближчою, ніж очікувалося.

Розрахунок Кремля на політичний шантаж

Крім того, російський диктатор намагається скористатися політичною ситуацією навколо засновника SpaceX, на якого перекладають відповідальність за окремі рішення.

Це знову ж таки нагнітання і намагання ось такими реверансами спонукати американців до обмеження або припинення допомоги Україні. Тому станом на зараз я б це більше сприймав як інформаційно-психологічну операцію,

– зауважив експерт.

На думку аналітика, ці маніпуляції Кремля не матимуть жодного практичного результату, адже в американської сторони вистачить здорового глузду не реагувати на інформаційні вкиди.

Раніше очільник Кремля вже намагався підлеститися до американського мільярдера та публічно назвав його генієм.