Як правильно читати Путіна і що криється за його "переможними" бравадами

Путіна легко читати. Для цього треба запам'ятати орвелівське правило: "Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила".

Цитати з підтекстом

Зараз його по-своєму читає письменник Дмитро Глуховський: треба просто будь-який плюс міняти на мінус, будь-яке "так" – на "ні", будь-яке "чорне" на "біле", а будь-яке "вони" на "ми".

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Користуючись цим, давайте подивимося, що сказав Путін 21 грудня, беручи участь у колегії Міноборони Росії. Цитати взяті зі сайту кремлін.ру, вже вибачайте, робота з першоджерелами.

1. "Великий бойовий досвід отримали наші частини під час цієї "спецоперації". Завдання Міністерства оборони, Генерального штабу, як я вже сказав, – ретельно проаналізувати цей досвід, максимально швидко систематизувати його та включити до програм і планів навчання особового складу, підготовки військ загалом та постачання у війська необхідної техніки".

Суть сказаного: нам дали п**ди, і тепер саме час подумати над тим, як так сталося. Як ми, "друга армія у світі", опинилися в своїй масі набріддям тупих, невмотивованих, малоосвічених ідіотів.

2. "Друге – звертаю увагу уряду, керівництва Міністерства оборони, інших відомств на необхідність працювати в тісному контакті один з одним у межах спеціально створеної структури – Координаційної ради".

Суть сказаного: якого біса у нас настільки незлагоджена робота, чому ніхто нікого не слухає і кожен на цій війні сам по собі. Гойда, братушки! (у відповідь із зали – сум, позіхання та відведення очей).

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3. "Третє – продовжуватимемо підтримувати боєздатність і вдосконалювати боєздатність ядерної тріади. Це головна гарантія збереження нашого суверенітету та територіальної цілісності, стратегічного паритету, в цілому балансу сил у світі".

Суть сказаного: трясця вашій матері! Ну, ви хоча б щось можете зробити?! Ядерка – це єдине, що в нас залишилося і те, чому нас ще до бісової матері не стерли. Спробуйте хоча б зараз не обі**атися і, поки я лякаю всіх загрозою застосування атомної бомби, приведіть її хоч у якийсь стан.

4. "Надалі будемо оснащувати наші стратегічні сили новітніми видами зброї. Повторюю, всі плани, безумовно, будуть виконані. Далі – важливо підвищити бойові можливості Повітряно-космічних сил, у тому числі – винищувачів та бомбардувальників під час їх роботи в зоні дії сучасних систем ППО”.

картон, картон та ще раз картон! Даєш надувні зенітно-ракетні комплекси. Чорт... Ви все розікрали і, схоже, ще будете. Мужики, ну хоч краплю совісті майте, я ж не можу тільки язиком молоти. І про небо... Обі**алися ми знатно. Залітати "в х*хли" сс*котно, тож продаватимемо перемогу про бомбардувальники, які над Каспієм літають.

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5. "П'яте – необхідно вдосконалювати систему управління та зв'язку, щоб забезпечити стійкість та оперативність управління військами у будь-яких умовах".

Суть сказаного: ось ви, с*ка, дятли та ще й у погонах! Якого біса розмовляють на фронті звичайними мобілками?! Я вже задовбався слухати перехоплення наших, прости Господи, солдатів! Це ж соромно та національно небезпечно те, що вони там верзуть. Приберіть нах*р всі ці прапорці та голубину пошту, сором просто, а не армія.