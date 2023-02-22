Путін більше не контролює ситуацію, він лише функція армії, – опозиційний політолог

Ймовірно, президент Росії Владімір Путін буде частково переписувати свої звернення, яке планує виголосити 22 лютого на стадіоні "Лужники". Саме там відбуватиметься святкування росіян річниці вторгнення в Україну.

Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політолог. За його словами, причиною для зміни риторики диктатора міг стати історичний візит очільника США Джо Байдена до Києва.

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Байден посунув плани Путіна

Аббас Галлямов пояснив, що складно сказати, на скільки разюче змінила зустріч Байдена із президентом України Володимиром Зеленським настрої Путіна, проте очільник Росії не зможе проігнорувати таку подію.

Треба відіграти те, що він програв сьогодні. Байден йшов і відвернув Путіна в бік,

– наголосив він.

На його думку, російський диктатор сам створив культ сили та особливий тип політичної мови, у межах якої ніщо не має значення, крім грубої сили.

"Правий той, хто сильніший. Тобто в межах власного культу він раптом виявляється децентралізованим", – зосередив увагу опозиціонер.

За словами Галлямова, це сильний удар по Путіну, який був завданий по ньому прямо на очах його власних еліт.

Його авторитет падає і потрібно якось відіграватися. І, звісно, вони зараз вносять зміни,

– зауважив він.

Втім, не можна стверджувати, що абсолютно весь текст Путін перекроїть.

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Вплив Байдена на промову Путіна

Аббас Галлямов розказав, якщо президент Росії все ж переписує текст свого звернення, то це поганий знак у першу чергу для нього. Зараз же Путін фактично дозволяє противнику диктувати, що йому робити.

Діями Путіна повинен керувати сам Путін, а не Байден. Якщо Путін зараз там все повністю змінює, перероблює концепцію просто через те, що Байден сів у літак і прилетів в Україну, це означає, що у Путіна все зовсім погано,

– переконаний політик.

За його словами, нормальна відповідь у цій ситуації – це сказати, що світові лідери можуть літати куди завгодно, а росіяни будуть робити те, що запланували.

"Якщо російська армія в принципі готова до наступу, то завтра Путін може відповісти Байдену ділом: перейти до наступу, відкинути ЗСУ і рухатися в бік Києва. Тоді б Путін переграв би Байдена", – переконаний він.

Аббас Галлямов пояснив, що щодо здатності Росії діяти рішуче є сумніви.

Чи виступить Росія за "мир"

Опозиційний політолог наголосив, що не можна відкидати такий варіант розвитку подій, згідно з яким Путін у своєму зверненні буде намагатися демонструвати деяку мудрість, можливо, миролюбство.

Можуть навколо цього почати танцювати. В принципі у Росії дуже великий попит на мир, тому може намагатися це зробити,

– зауважив він.

Аббас Галлямов зазначив, що така промова буде свідчити про слабкість Путіна.

"Він завжди демонстрував, що для нього виглядати крутим мачо в очах своїх власних пацанів, це найголовніше, все інше – вторинне", – зауважив він.

За його словами, на випадок цього у Путіна є ще один варіант промови.

Імовірність оголошення мобілізації

Аббас Галлямов розповів, що Путін своєю промовою може демонструвати готовність до ескалації.

Він може оголосити повноцінну війну, вийти з режиму СВО, може ввести в країні воєнний стан, оголосити тотальну мобілізацію, хоча начебто пишуть, що інфраструктура у них не готова,

– зауважив він.

Проте, схоже, що із заявою про оголошення мобілізації Путін все ж зачекає до квітня.

"Путін диктує звернення, він виявився лише функцією за хід своєї власної армії. Якщо його армія здатна до наступу, бойових дій, то він буде демонструвати готовність до ескалації", – пояснив політолог.

За його словами, деякі джерела інформації із Міністерства оборони Росії свідчать, що армія вважає, що не готова до наступу. Тож будь-які їхні спроби закінчаться провалом.

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